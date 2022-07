Mujer descubre infidelidad de su descarado novio cuando le lleva el almuerzo

Las redes sociales forman parte de la vida diaria de millones de personas actualmente, y estas consumen horas y horas de su tiempo, pues es un mar de posibilidades en donde se puede encontrar desde entretenimiento, hasta tips de economía.

Allí, además, se suelen compartir todo tipo de imágenes, videos y hay quienes cuentan los llamados storytime, que es cuando narran algún suceso que hayan vivenciado y por alguna razón, este llame la atención de los demás cibernautas, bien sea porque pueden causar gracia, para evitar que otros cometan un mismo error, e incluso se hacen denuncias.

Sin embargo, hay cierto tipo de videos que circulan, en los cuales, se requiere de un breve texto, para lograr entender a qué se refiere el autor del video, tal como sucedió con un corto que posteó una mujer desde un perfil registrado como ‘Meidy Cristina 1999′, en el que, según cuenta, su novio le era infiel y ella se dio cuenta inesperadamente.

En el video inicialmente, aparece una foto de un portacomida con -lo que sería un almuerzo hecho en casa- y un texto que dice: “Voy a llevarle el almuerzo a mi novio, ¿qué malo puede pasar?” y luego de varios segundos, mientras suena una canción de fondo, añadió un pantallazo de un chat de WhatsApp en el que habla con quien sería su novio, en donde él le está diciendo que las cosas no son así.

En la imagen se ve que ella le envió previamente una foto -que no se ve con claridad-, pero, por la respuesta, se presume que ella le hizo saber que se había dado cuenta de que, él estaba abrazando a otra mujer. Luego de la imagen, en la que ella escribió algo más, pero tachó y en el video no se ve, el hombre le envía varios mensajes afirmando: “Amoor, espera. Las cosas no son así, vamos a hablar. No malinterpretes las cosas”.

Y continúa intentando darle explicaciones a la joven, diciendo que “ella es una compañera de trabajo, la estaba abrazando porque está pasando por un momento difícil”. Y le sigue insistiendo con otro mensaje, en el que le dice: “Hey”, y acto seguido le hace una videollamada, que la mujer deja perder.

Sin embargo, el hombre sigue preguntándole mediante más mensajes que en dónde está, le pide que lo perdone; la conversación finaliza con otro mensaje de él en el que le pide que traiga la comida, solicitud que fue criticada por muchos de los internautas como algo cínico.

La mujer, al parecer, es de nacionalidad venezolana debido a las etiquetas que utiliza en donde se menciona la capital del país vecino. Además, por el fondo de pantalla que tiene el pantallazo del chat, la joven, es madre de una pequeña de menos de un año de edad.

El video fue publicado en la afamada red TikTok, y rápidamente obtuvo más de 2.3 millones de visualizaciones y fue comentado más de 21 mil veces. Además, lo compartieron en más de 26 mil ocasiones, a través de los distintos canales.

Hay que decir que varios de los comentarios se enfocaron en el último mensaje del sujeto cuando le dijo: “Perdóname, pero trae la comida”, haciendo alusión a que el descaro del mismo, rompía los límites.