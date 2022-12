Mujer descubrió que su esposo le fue infiel con su propio hermano; el video se hizo viral

Si de por sí el solo hecho de descubrir que se ha estado en triángulo amoroso puede resultar toda una sorpresa y desconcierto, el saber que la “tercera persona” es alguien del círculo familiar termina por traspasar todavía más los límites. Una vida permeada de infidelidades no es una realidad ajena en más de una relación, pero las circunstancias a veces superan la ficción.

Es el caso de una mujer quien, a través de TikTok, reconoció que pensó “muchas veces” antes de decidir contar su historia, una en la que terminó siendo el blanco de mentiras alrededor de su esposo. En varios clips, que alcanzan miles de reproducciones, contó pormenores de una situación que nunca pensó que podría alguna vez llamar a su puerta.

“Viví engañada 20 años, ahora entiendo por qué se me desaparecía mi ropa y pretextos de viajes. El de negro es mi esposo y el otro, mi hermano” es la descripción de un video en el que se observa a dos hombres tomados de la mano en plena carretera, sin percatarse que a unos metros estaban siendo grabados.

En el comienzo de su relato, la mujer asegura que difunde lo que descubrió porque en este momento ya no tiene importancia. Según ella, lo que, asegura, vivió, es para varios motivo de burla, porque “parece gracioso” que dos personas cercanas sostengan un vínculo sentimental que va más allá de la admiración o aprecio por un tiempo “inimaginable”.

¿Qué decisión tomó?

“Hay muchas dudas. Para empezar, yo ya le tiré sus cosas y corrí a los dos (...). Mi hermano y yo vivimos desde hace mucho tiempo juntos y yo solamente le llevo un año, entonces éramos como muy, muy ‘muéganos’ (demasiado unidos), hermanos del alma”, comenzó la mujer para quien lo sucedido no era nuevo.

“No es la primera vez que mi hermano me baja a mi novio. Pasó (en un comienzo) cuando tenía 17 años, él tenía 16, y ahorita que tengo 40 me volvió a pasar; pero ya con mi esposo, con mi marido de años (...). Obviamente que sí duele, imagínate que se te pierda toda esa confianza que tenías, pero duele más por el tema familiar porque” a la pareja la “puedo cambiar”, continuó.

En su narración detalló que su trabajo le ha llevado a estar de viaje en varias ocasiones con la sorpresa de que, a su regreso, encontraba a ambos ‘personajes’ de fiesta, junto a otros amigos. En ese punto, aún ignoraba el trasfondo de la realidad que había empezado a fortalecerse como una sombra y; con respecto a la ropa femenina que se le partía, pensaba que alguien más la estaba tomando.

“La verdad es que ya ahorita estoy respirando un poquito más tranquila, pero no se vale que te pasen este tipo de cosas, y más doble (...). En cuanto a la relación de pareja, antes de empezar a notar algunas incongruencias, la mujer creía que todo estaba bien, aunque reconoce que “duele porque son cosas que nunca me hubiera imaginado. Yo pensé que sí me engañaba, pero con una mujer (...), hubiera sido más fácil la competencia”, agregó.

En otro clip, contó los que (a su juicio) son algunas señales que deberían tener en cuenta quienes estén casadas si sospechan que hay una infidelidad de por medio. Entre los puntos que menciona está si el hombre demuestra un gusto particular por la lencería, si la ropa femenina cambia de lugar sin explicación, cambios de humor y actitudes o palabras ofensivas contra las mujeres.

La falta de interés y una atención por el cuidado personal superior cuando se sale con los amigos que con la propia pareja son otros factores que la tiktoker destacó para no pasarse por alto.