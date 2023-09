Mujer mandó a demoler su casa después de que su exsuegro le pidiera que se fuera: “Me está pidiendo el terreno, pero no la edificación”

Le pidió el terreno

La mujer aseguró que no se arrepiente de su decisión. | Foto: Twitter: @DebateUruguay_

Ante esto, la mujer no tuvo más remedio que abandonar el lugar, pero aseguró que la vivienda fue construida con su esposo y, por lo tanto, lo único que le pertenece a su exsuegro es el predio, por lo que decidió contratar unos obreros que la ayudaran a demoler la casa. “Nos desalojaron porque a mí me están pidiendo el terreno, pero no la edificación. Quería su terreno, pues ahí está su terreno, la casa no”, aseguró.