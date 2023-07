Mujer murió por una cirugía de aumento de glúteos que le practicó una amiga

Recientemente, se ha hecho viral el nombre de Mika Shabasova, una ciudadana rusa de 22 años que falleció en medio de una cirugía con la que buscaba aumentar sus glúteos, pero el procedimiento fue hecho por una amiga suya que no contaba con los conocimientos médicos necesarios y, además, lo realizó en su casa.

Video: padre organizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero su exesposa no dejó ir al niño

Contexto: Video: padre organizó fiesta de cumpleaños para su hijo, pero su exesposa no dejó ir al niño

El hombre aseguró que en repetidas ocasiones le sugirió a Mika que no se realizara el procedimiento. Sin embargo, ella no prestó atención a sus palabras y decidió realizarse la intervención con su amiga “simplemente por confianza”.

El amigo reveló que la mujer vivía con otras personas en una vivienda, quienes también la intentaron persuadir para que no se hiciera la cirugía. Según afirmó el sujeto, Mika no le contó a nadie y un día salió de la casa a escondidas, tomó un taxi y se fue a operar.

Según se conoció, la supuesta cirujana no contaba con la licencia oficial que la autoriza para realizar este tipo de procedimientos, pero aun así los llevaba a cabo en su casa y por precios muy económicos.

Sobre la muerte de Mika, la hoy procesada le aseguró a las autoridades que ella simplemente le había anestesiado en repetidas ocasiones la piel de su amiga con lidocaína, pero diez minutos después dejó de respirar. En un intento de defensa, la mujer señaló que le había preguntado previamente a su amiga si era alérgica a algún medicamento, a lo que ella respondió que no.

Además, agregó que Mika anteriormente ya se había realizado otros procedimientos estéticos en sus labios, nariz y mentón, por lo que esto le generó confianza de que no se iba a presentar alguna complicación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa de muerte de Mika Shabasova, mientras que su amiga, quien le practicó la cirugía, se encuentra en casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones del caso.

Hombre se sometió a 6 cirugías de piernas para que las mujeres no lo rechacen

Dynzell Sigers, un joven estadounidense de Atlanta, siempre sintió que no tenía éxito con el sexo opuesto debido a su corta estatura. Pero él no se amilanó, por eso no se conformó con usar zapatos más altos o recurrir a trucos para verse un poco más alto.