Mujer sacó a correazos a su hija de una ‘rumba’ y el video se hizo viral

Tener un hijo o una persona bajo la responsabilidad como padre u otro rol, implica establecer algunas reglas y planteamientos que permiten convivir en determinado espacio. Sin embargo, hay jóvenes quienes se consideran ‘rebeldes’ o simplemente evaden consejos para realizar algo, como ir de fiesta.

En redes sociales un video se ha convertido en tendencia, luego de que una madre llegara hasta un espacio de fiesta donde su hija se encontraba. Al hallarla, de inmediato la sacó y la reprendió a su manera, hecho que quedó grabado y, por lo tanto, se viralizó por toda la internet.

De acuerdo con datos compartidos por el programa matutino ‘Buenos días Perú’, en la ciudad de Pacasmayo de Perú, a principios de junio, una joven fue sorprendida por su mamá luego de que la señora la encontró bailando en un club nocturno; la sacó a la fuerza y le pegó con una correa.

En vista del auge que generó el clip, medios nacionales lo compartieron en la pantalla chica.

Todo transcurrió en una noche de fiesta en el barrio la Libertad. En un primer momento, la joven, con vestido blanco, está bailando y animando en la tarima de un establecimiento con luces y música. Sin embargo, la chica no esperaba que su progenitora llegara hasta ese lugar y la sacara.

Parecía que iba a ser un castigo con regaños y nada más, pero una persona que se encontraba a las afueras del lugar grabó la escena que se viralizó.

Mientras las dos caminaban por un andén, se puede observar que la madre de la joven saca una correa y empieza a proporcionarle varios golpes en sus pies. Según las declaraciones del mencionado formato, la señora la sacó “a correazos”, ya que, al parecer, la joven no había pedido permiso para salir de su casa.

Al subirse la pieza de video a las plataformas digitales, varios cibernautas apoyaron el acto de la señora, pero también hubo quienes la tacharon de maltratar a la joven.

Respecto a los primeros, hubo quienes consignaron: “Buena señora, a los hijos hay que dejarles claro que la casa se respeta, no es un hotel y no va a llegar a la hora que quiere”; “Valoren a su madre o a su padre” y “Una mamá del pasado vino al futuro, me hizo recordar mi madrecita, muy bien. Estás jovencitas de ahora se mandan solas”.

Por otro lado, algunos consideraron que era maltrato y que bastaba con un correazo. De hecho, un usuario compartió una experiencia personal: “Mi padre intentó corregirme de esa manera desde que era adolescente, lo único que consiguió fue que yo lo enfrentará aún más y que lo odiara”.

Lo cierto de este caso es que la madre hizo hasta lo imposible para encontrar a su hija y todo quedó en el fragmento audiovisual que, sin pensarlo, se viralizó.

Efecto de los correazos en niños y jóvenes

Órganos internacionales como la Unicef, están a favor de la aprobación de la ley que prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes y degradantes o cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Para el ente de las Naciones Unidas, cada vez es más notorio el impacto contra las juventudes. Por ello, aunque hay quienes consideran el castigo como moderado, su efecto produce que “la violencia se convierta en un continuo factor de riesgo de que jóvenes y niños sean víctimas de relaciones cada vez más violentas a lo largo de la vida”, precisa la Unicef en su portal web.