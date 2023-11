Mujer vendió su anillo de compromiso por redes sociales y se llevó “espeluznante” sorpresa de hombres interesados

No ha sido una experiencia digna de recordar la que ha pasado Camille Fahrnbauer, de 26 años, después de poner en venta su anillo de compromiso de 1,6 quilates en las redes sociales.

En una serie de mensajes publicados en su TikTok, los hombres le dicen rotundamente que no tienen interés en comprar el anillo antes de revelar sus verdaderas intenciones al enviarle mensajes, según narra The New York Post.