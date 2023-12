Nasa reveló, en impresionante video, cómo hacen los astronautas para preparar alimentos y comer en el espacio

No cualquier persona tiene la oportunidad de ir al espacio y quedarse allá por algún tiempo, ya que para esto es necesario tener una ardua preparación que permite obtener los conocimientos para afrontar las situaciones que allí se puedan presentar, por lo que no es una tarea fácil ser astronauta, aunque quizás es una de las profesiones que más ‘envidia’ genere debido a que se tienen experiencias que no cualquiera puede contar.