Suscribirse

Mundo

Netanyahu comparó a Al Qaeda y Bin Laden con Hamás: “No den refugio a terroristas”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, comparó este miércoles el atentado del 11 de septiembre con el 7 de octubre.

Redacción Semana
16 de septiembre de 2025, 9:59 p. m.
Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu (C-R) briefs US Secretary of State Marco Rubio (C-L) and his wife Jeanette Dousdebes Rubio (C) during their visit to the Western Wall Tunnels, underneath the Jewish holy site, in the old city of Jerusalem on September 14, 2025. Top US diplomat Marco Rubio began a visit to Israel on September 14, after expressing the Trump administration's unwavering support for its ally in the war with Hamas despite a strike in Qatar that drew broad criticism of Israel. (Photo by Nathan Howard / POOL / AFP)
Marco rubio en Israel. | Foto: AFP

En los últimos meses, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha realizado varias visitas internacionales clave. En este caso, Rubio viajó a Jerusalén para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y reafirmar el apoyo estadounidense a Israel en el contexto de la guerra con Hamás.

Este viaje formó parte de una estrategia más amplia de Washington para consolidar alianzas en momentos de alta tensión internacional.

Contexto: Marco Rubio viajará a Israel el fin de semana para darle su respaldo al país en medio de tensiones con Francia

En sus declaraciones públicas, el secretario de Estado afirmó que Hamás representa un obstáculo para la paz y que no puede seguir gobernando Gaza, al tiempo que subrayó la necesidad de garantizar el regreso de los rehenes y la llegada de ayuda humanitaria a los civiles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, visita Ecuador este jueves, 4 de septiembre. (Photo by Jacquelyn MARTIN / POOL / AFP)
El secretario de Estado, Marco Rubio. | Foto: AFP

Rubio reiteró el “apoyo inquebrantable” de Washington a Israel y defendió que Estados Unidos participe activamente en la reconstrucción de Gaza, incluyendo la limpieza de escombros y artefactos explosivos.

Netanyahu comparó la ofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamás en Doha, capital de Catar, con la campaña que Estados Unidos llevó a cabo en Afganistán y Pakistán contra miembros de Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre.

Contexto: Nicolás Maduro arremetió contra Marco Rubio: lo llamó “señor de la muerte y la guerra”

“Recordamos el 11S. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie en suelo americano desde la fundación de Estados Unidos. Nosotros también tenemos un 11S. Recordamos el 7 de octubre. Ese día, terroristas islamistas cometieron la peor barbarie contra el pueblo judío desde el Holocausto”, dijo Netanyahu, en una declaración institucional emitida un día después de que Israel matara a cinco miembros de Hamás en la capital catarí.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (i), y el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hacen una declaración conjunta a los medios de comunicación en la oficina del primer ministro en Jerusalén el 16 de febrero de 2025.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. | Foto: AFP

Netanyahu volvió a aludir a Estados Unidos en su declaración y afirmó: “¿Qué hizo Estados Unidos tras el 11S? Prometió dar caza a los terroristas que cometieron este atroz crimen, dondequiera que estuviesen”.

Contexto: Asesinato de Charlie Kirk: el secretario de Estado, Marco Rubio, reaccionó al asesinato del activista

El primer ministro israelí recordó que Estados Unidos también “aprobó una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU” que establecía que los gobiernos “no pueden dar refugio a terroristas”. Luego lanzó un aviso a Catar y a otros países que, según él, “albergan” terroristas. “Bueno”, continuó Netanyahu: “Ayer, nosotros actuamos en ese sentido. Perseguimos a los autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entregó una declaración durante una visita al sitio del Instituto de Ciencias Weizmann, que fue alcanzado por un bombardeo de misiles iraníes, en la ciudad de Rehovot.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. | Foto: AFP

Netanyahu sostuvo que “deberían aplaudir a Israel por defender los mismos principios y llevarlos a cabo” y lanzó una advertencia a Catar y a “todas las naciones que albergan terroristas”: “O los expulsan, o los llevan a la justicia”.

La presencia de Marco Rubio en Israel ha dejado un mensaje claro de apoyo, mientras instán a Catar a seguir fungiendo como mediador.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Con cifras en la mano, Iván Duque le respondió a Gustavo Petro por los cultivos de coca: “A las bajezas, altura”

2. Richard Ríos pudo cambiar la historia del Benfica vs. Qarabag: video de la jugada perdida

3. Precandidato aconsejó a Petro “no trinar desaforadamente”, pero el presidente respondió. Este fue el mensaje

4. EE. UU. prepara un ejército migratorio: ICE planea duplicar sus agentes tras avalancha de solicitudes

5. “Esta es una democracia, pero mejor de la que había antes”, aseguró precandidato del petrismo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetanyahuMarco RubioHamásguerra

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.