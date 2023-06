Niño de ocho años fue asesinado a golpes por su instructor en clase de artes marciales

Un niño chino de 8 años fue asesinado a golpes por un instructor de artes marciales un día después de inscribirse en la clase.

El niño, que no ha sido identificado, se unió al Club Deportivo de Artes Marciales Chongde Juying en Qingdao, Shandong, para tomar una clase de defensa personal a principios de este mes, pero murió un día después de unirse a la clase como resultado de las lesiones sufridas en el club, según un informe que citó a los medios chinos.

Según el informe, el día después de que el niño se uniera a la clase, a sus padres les enviaron un video de su entrenamiento que los alarmó, ya que su hijo se veía pálido y tenía múltiples moretones.

El corazón del niño dejó de latir 20 minutos antes de llegar al hospital, donde fue declarado muerto a su llegada. - Foto: Getty Images / Golfcuk

Según los informes, los videos del incidente que circularon en las redes sociales mostraron al niño colapsado en el suelo, con una camiseta que mostraba el nombre del club en la parte posterior. En el fondo del video, se podía escuchar a una mujer gritando que si el niño seguía colapsando, “tu mamá me ha dicho que no te recogerá en un año”.

Además, el video también mostró a un hombre que intentó sostener al niño, mientras que se puede escuchar al niño afirmando que su instructor lo pateó.

Según informes de los medios chinos, el corazón del niño dejó de latir 20 minutos antes de llegar al hospital, donde fue declarado muerto a su llegada.

Tres personas relacionadas con el club, que incluían a los dueños del club, fueron arrestadas en relación con el incidente. - Foto: Getty Images

Según los informes, el incidente también resultó en múltiples arrestos, y la sucursal de Chenyang de la Oficina de Seguridad Pública de Qingdao dijo que tres personas relacionadas con el club, que incluían a los dueños del club, fueron arrestadas en relación con el incidente y enfrentarán procesos penales relacionados con “violencia intencional, y daño que lleva a la muerte”.

Mientras tanto, el club ha sido cerrado a medida que se desarrolla la investigación.

Entrenador de una ‘escuela de circo’ de North Miami fue acusado de tocar inapropiadamente a tres niñas

En otros hechos, un entrenador de una ‘escuela de circo’, en el norte de Miami, Estados Unidos, se entregó a la policía el viernes pasado, luego de que lo acusaran de tocar inapropiadamente a tres niñas, dijeron las autoridades.

Los incidentes ocurrieron en Acro Gravity Academy, donde se enseñan acrobacias y gimnasia. Si bien tienen clases para adultos, también enseñan a niños.

Según las autoridades, Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años.

Las presuntas víctimas afirman que en múltiples ocasiones, durante los ejercicios de estiramiento, Gil-Reyes colocaba su rostro sobre sus partes íntimas mientras aún tenían puesta la ropa.

Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En otro caso, se alega que colocó su mano debajo de la ropa de una de las estudiantes. Local 10 News se enteró de que Gil-Reyes había estado enseñando en la academia durante ocho meses.

“Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de queja, ninguna situación como esta. No sé qué pasó. No sé por qué me están poniendo todas estas acusaciones”, le dijo a Local 10 News.

Uno de los propietarios del gimnasio dijo que le notificaron a la Policía tan pronto como se enteraron de las acusaciones y que fue despedido de manera inmediata el viernes.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la Policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años.

La investigación aún sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.