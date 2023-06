Empleado de escuela de Virginia enfrenta cargos por sodomía forzada y secuestro

Un hombre de Virginia, empleado por las Escuelas Públicas de Arlington, está tras las rejas por secuestro y agresión sexual, afirmó la policía local.

Julio Basurto, de 42 años, está acusado de secuestro y sodomía forzada, según FOX 5 DC.

Basurto fue detenido el jueves pasado y registrado en el Centro de Detención del Condado de Arlington.

Poco antes de las 7 am del 21 de mayo, una mujer denunció al Departamento de Policía del condado de Arlington que había sido agredida sexualmente dentro de un vehículo.

Una investigación sobre el incidente determinó que la víctima salió de un bar nocturno temprano esa mañana y estaba en Clarendon Boulevard cuando el sospechoso se le acercó en un vehículo negro. La mujer dijo que ingresó al vehículo y fue agredida sexualmente durante el viaje antes de que pudiera escapar.

Basurto fue detenido el jueves pasado y registrado en el Centro de Detención del Condado de Arlington. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Después de revisar las pruebas y realizar entrevistas con los testigos, los detectives identificaron a Basurto como el presunto sospechoso y obtuvieron órdenes de arresto.

Hasta el momento, el incidente sigue bajo investigación. La policía dijo que el sospechoso pudo haber sido responsable de más ataques en el área.

Basurto es un empleado de las Escuelas Públicas de Arlington que también es un activo defensor de la comunidad en el área de Arlington, según FOX 5 DC.

Las Escuelas Públicas de Arlington no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Fox News Digital, ni otros medios locales.

Entrenador de una ‘escuela de circo’ de North Miami fue acusado de tocar inapropiadamente a tres niñas

En otros hechos, un entrenador de una ‘escuela de circo’, en el norte de Miami, Estados Unidos, se entregó a la policía el viernes pasado, luego de que lo acusaran de tocar inapropiadamente a tres niñas, dijeron las autoridades.

Los incidentes ocurrieron en Acro Gravity Academy, donde se enseñan acrobacias y gimnasia. Si bien tienen clases para adultos, también enseñan a niños.

Según las autoridades, Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años.

Las presuntas víctimas afirman que en múltiples ocasiones, durante los ejercicios de estiramiento, Gil-Reyes colocaba su rostro sobre sus partes íntimas mientras aún tenían puesta la ropa.

Gustavo Adolfo Gil-Reyes, de 38 años, tocó de manera inapropiada a una niña de 15 años y a dos niñas de 12 años. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En otro caso, se alega que colocó su mano debajo de la ropa de una de las estudiantes. Local 10 News se enteró de que Gil-Reyes había estado enseñando en la academia durante ocho meses.

“Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de queja, ninguna situación como esta. No sé qué pasó. No sé por qué me están poniendo todas estas acusaciones”, le dijo a Local 10 News.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años. - Foto: Getty Images

Uno de los propietarios del gimnasio dijo que le notificaron a la policía tan pronto como se enteraron de las acusaciones y que fue despedido de manera inmediata el viernes.

Gil-Reyes finalmente se entregó a la policía y, aunque desde entonces salió de la cárcel bajo fianza, enfrenta tres cargos de abuso lascivo y lascivo de niñas menores de 16 años.

La investigación aún sigue en curso y se espera su sentencia final en los próximos días.