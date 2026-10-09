No deja de temblar en Panamá: más de 45 réplicas sacuden al país tras fuerte terremoto de magnitud 7,7

Panamá continúa enfrentando las consecuencias del fuerte terremoto registrado este viernes, 9 de octubre. La emergencia no terminó con el primer movimiento, pues una intensa secuencia de réplicas ha mantenido en alerta a los habitantes y a los organismos de socorro.

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El terremoto principal de magnitud 7,7 registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ocurrió cerca de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. Su intensidad hizo que también fuera percibido en otras zonas de Centroamérica y en territorio colombiano.

Más de 45 réplicas tras el terremoto en Panamá

El director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, Néstor Luque, confirmó que se habían contabilizado 46 réplicas después del terremoto principal, una cifra que refleja la intensa actividad sísmica registrada durante la jornada.

De acuerdo con Luque, entre los movimientos posteriores se identificaron réplicas de magnitudes 6,2 y 6,5, además de otros eventos de menor intensidad.

El especialista explicó que esta secuencia está relacionada con el reajuste de las fallas geológicas después de la liberación de energía provocada por el terremoto principal.

La situación generó preocupación entre los habitantes, especialmente por la fuerza de algunos movimientos posteriores, que volvieron a sentirse en diferentes sectores del territorio panameño.

Daños en edificaciones y suspensión de servicios

Las consecuencias del terremoto también se reflejaron en la infraestructura del país. En provincias como Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas se reportaron afectaciones en viviendas, edificios, vías y otras estructuras.

Entre los daños registrados se encuentran derrumbes parciales, grietas en carreteras y afectaciones en construcciones históricas. Además, el Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones, mientras que las autoridades adelantaron evacuaciones preventivas y suspendieron actividades educativas.

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Los organismos de emergencia también reportaron personas lesionadas, aunque sin precisar inicialmente una cifra definitiva. En los primeros balances de la tarde no se habían confirmado víctimas mortales.

Por su parte, el Instituto de Geociencias advirtió que las réplicas podrían continuar durante las próximas horas, por lo que las autoridades mantienen las labores de vigilancia y evaluación de daños, especialmente en las zonas cercanas al epicentro.

La emergencia también motivó la activación de alertas preventivas de tsunami en distintos países de la región, incluida Colombia, que posteriormente fueron levantadas.