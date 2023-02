“No soy solo tu doble, soy tu gemelo”: hermanos se reencuentran de una forma impensable

En redes sociales, el caso de dos jóvenes que habrían sido separados al nacer ha generado conmoción entre miles de internautas; principalmente, por un reencuentro que tuvo lugar dos décadas después. Los jóvenes, según medios internacionales, desconocían la existencia del otro hasta que una casualidad los unió.

A pesar del tiempo transcurrido, todo indica que el destino estaba por juntarlos y, gracias a la inmediatez y alcance de las redes sociales, eso fue justamente lo que ocurrió. El hecho se presentó en Estados Unidos y ha sido tema de conversación desde que se conocieron las imágenes del reencuentro, difundidas por @luiggidfontana en TikTok.

Ese clip fue ambientado posteriormente con la canción ‘What a wonderful world’ (Qué mundo tan maravilloso), interpretada por el estadounidense Louis Armstrong. Todo comenzó cuando uno de ellos estaba revisando su cuenta de Facebook y entre las notificaciones le llegó una etiqueta o mención en una publicación con características que lo inquietaron.

El ‘tag’ era de una fotografía que, en principio creyó era suya, pero cuyos detalles le hicieron saber que algo no era normal. ¿Por qué? El joven no recordaba haber estado en el lugar de la imagen ni tampoco conocer otros detalles en la misma; sin embargo, sus rasgos faciales le llevaron a cuestionarse si tendría un hermano desconocido durante todos estos años.

“Era yo, pero no era yo. Era él”

La zozobra no se quedó solo allí y decidió ahondar en sus indagaciones para saber si tanto él como el otro sujeto detrás de la pantalla tenían algún tipo de vínculo. “Me criaron como si fuera hijo único. Hasta que alguien en Facebook me etiquetó en una foto. Era yo, pero no era yo. Era él”, dijo, según recogió ABC de España.

El joven es procedente del estado de Idaho, pero en cuanto confirmó que había una persona con rasgos idénticos a él no quiso esperar más y empezó a gestar un encuentro en Nueva York. El viaje a la ‘Gran Manzana’ fue un hecho y minutos antes de que la conversación y quizás, un sinfín de cosas por hablar, los nervios se hicieron presentes.

En las imágenes divulgadas, en TikTok, sobresale en uno de ellos la expectativa y toma su rostro antes de decidirse a seguir caminando hasta donde estaba quien probablemente era su hermano gemelo. Una vez lo tomó de la espalda, lo siguiente fue un abrazo y expresión de sorpresa por parte de ambos.

“Además, se abrazan como si fueran una sola pieza que encaja a la perfección, como si se conocieran de toda la vida”, “Es inhumano separar a los hermanos y peor aún, siendo gemelos”, “Creo que siempre supieron que algo les faltaba”, “Llorar por gente que no conozco es mi pasión”, “Eso es amor... ver al otro como la parte que nos falta para cumplir el sueño de Dios en la tierra”, fueron algunos comentarios.

Otro reencuentro, pero tras 70 años

En la misma plataforma digital la tiktoker, Betty Vieiros, difundió un video en el que dos hermanos estuvieron uno frente al otro, luego de siete décadas separados. “Después de 70 años, logré que mi padre se reencontrara con su hermano”, fue la descripción de un momento emotivo que supera los 14 millones de reproducciones y más de 6.000 comentarios.

La mujer que impulsó ese momento contó que su papá era un español, quien un momento de su vida decidió irse para Venezuela con una hermana, pero después de cierto tiempo ella se casó y se fue para Italia. Cuando murió la mamá de ese hombre, él viajó a Europa, pero no pudo verse con sus dos hermanos restantes porque habían emigrado a Suiza.

Betty comenzó una búsqueda por su cuenta para conocer más sobre su familia paterna hasta que, después de varias averiguaciones, consiguió llevar a su progenitor a la casa de su hermano. Al principio no se reconocieron, pero bastaron unos minutos para que las imágenes hablaran por sí solas´.