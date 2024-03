“No soy un asesino”: Alberto Fujimori busca defenderse y contar la verdad sobre el caso Pativilca

En su estreno, Alberto Fujimori an unció que va a defenderse con todas las armas de la ley y pide al pueblo peruano que lo acompañe en esta defensa , ahora que está siendo juzgado sin pruebas por el caso Pativilca con la misma teoría del dominio del hecho con la que fue condenado en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

En su video afirma que “los campesinos tenían que huir a los cerros para no ser asesinados y sus hijos no fueran capturados, mi primer compromiso fue devolverles la paz, nuestros soldados y policías no fueron asesinos, son más bien héroes de la pacificación, pero una cruel venganza inicio después del 2000″.