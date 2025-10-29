Noble gesto de policía que rescató gatito atrapado en un camión y lo adoptó

El mundo está repleto de historias conmovedoras, puesto que los héroes en el mundo real existen, pero no como los de los cómics con capas, sino que son personas del común que buscan hacer el bien sin esperar nada a cambio.

A muestra de ello, recientemente la cuenta oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) compartió una historia que puede conmover a cualquier persona.

A purr-fect rescue!@NYPDMTN officers sprang into action to save a tiny kitten trapped under a food truck, and the story didn't end there.



After the rescue, one officer couldn't say no to those paws and gave the kitten a forever home. pic.twitter.com/6z7Vpa6U60 — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 27, 2025

Puesto que muestra una situación que se presentó a inicios del mes de octubre en Nueva York, Estados Unidos, cuando un grupo de personas estaba reunido en uno de los tradicionales camiones de comida en una zona de Midtown, lado sur de Central Park, notó un ruido extraño, como el maullido de un gato.

Por lo que algunos ciudadanos optaron por llamar a la policía, la cual llegó rápidamente para indagar de qué se trataba el asunto. El oficial Frank Squillante llegó al punto junto a su compañero y notaron que un felino estaba atrapado dentro del camión de alimentos, pero estaba en una situación muy compleja.

El animal estaba atrapado dentro del vehículo con el motor encendido, lo que hacía riesgoso su rescate. En el video que compartió el NYPD se observan las imágenes capturadas por la bodycam de Squillante. La grabación inicia mostrando a los dos policías intentando sacar al gato de una de las llantas traseras del camión, una vez se apagó el vehículo. Pero este intento fue en vano y la preocupación de los presentes se incrementó.

Finalmente, Squillante, con uno de sus brazos, logró sacar al cuadrúpedo, a quien terminó adoptando. Las imágenes muestran a ambos agentes dentro de la patrulla con la felina.

El agente relató cómo vivió la situación en una entrevista para amNewYork, en la cual dijo: “me metí debajo del camión y no veía nada”, afirmó el agente. “Entonces, escuchamos un pequeño maullido, y ahí supimos que todavía estaba viva”.

De igual forma, Squillante recordó que la primera vez que vio a su mascota las primeras palabras que dijo fueron: “hola, preciosa”, mientras los presentes les advertían: “tengan cuidado, puede arañar si se asusta”. Una vez en la patrulla, el oficial le decía a la gata: “Sonríe para la cámara”.