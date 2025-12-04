Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente cargaba de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas este jueves, 4 de diciembre, según informaron las autoridades estadounidenses.

El ataque tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X. “Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP — U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025

“El 4 de diciembre (...) la Fuerza Operativa Conjunta ‘Lanza del Sur’ ha llevado a cabo un ataque cinético letal contra un buque en aguas internacionales operado por una organización terrorista designada”,dice el comando norteamericano a través de la red social X.

El jefe del Pentágono afirmó a principios de esta semana que “apenas han comenzado” los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental que, de acuerdo a sus informaciones, acumulaban ya, antes de este último bombardeo, 82 víctimas mortales confirmadas en 21 operaciones.

La noticia llega después de que el almirante estadounidense que ordenó un segundo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe para acabar con dos sobrevivientes compareciera en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.

Embarcación atacada en el pacífico, cerca de Colombia | Foto: X/@SecWar

Congresistas republicanos y demócratas analizaron ese ataque, que podría constituir un crimen de guerra y que acabó con la vida de 11 personas a bordo de la lancha el 2 de septiembre.

La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.

Los dos sobrevivientes eran “tipos malos”, dijo el representante demócrata. Pero el video muestra “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, añadió.

A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en Estados Unidos y en América Latina.

Donald Trump ha ordenado el ataque a varias embarcaciones narco en las últimas semanas. | Foto: GETTY y X/@SecWar

Venezuela es el país más directamente concernido por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.