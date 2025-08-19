Suscribirse

Nuevo escándalo de corrupción vuelve a salpicar a esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

El caso se suma a los últimos hechos que han vinculado al mandatario, sus funcionarios y su familia.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 3:05 a. m.
Begoña Gómez y Pedro Sánchez
La esposa del presidente del Gobierno español fue convocada por un juez en el marco de una investigación por desvío de fondos, declaró este martes, 19 de agosto, un portavoz de un tribunal de Madrid, en nuevo episodio de los casos en que están involucradas personas del entorno de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez fue convocada al tribunal para ser interrogada el 11 de septiembre por un presunto caso de desvío de fondos públicos, precisó a AFP el portavoz, sin dar detalles.

Según los medios españoles, el juez busca saber si una funcionaria empleada en el equipo del presidente de Gobierno trabajó para Begoña Gómez, en la época responsable de un máster en la Universidad Complutense de Madrid. Ese trabajo podría ser considerado como una utilización desviada de recursos públicos —el tiempo y el salario de la empleada— para fines privados de Gómez.

ARCHIVO - El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez llegan al número 10 de Downing Street en Londres, el 3 de diciembre de 2019. (AP Foto/Alastair Grant, Archivo)
Desde abril de 2024, Begoña Gómez está imputada también por corrupción y tráfico de influencia. Gómez, que dirigía hasta el inicio de clases de 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid es sospechosa para el juez de haber utilizado en su beneficio las funciones de su esposo para obtener financiamientos para su máster, especialmente ante el empresario Juan Carlos Barrabés.

Esta investigación provocó un fuerte pulso entre la Fiscalía y el juez encargado del caso, la izquierda y el presidente Sánchez, quien se refirió a una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

La investigación se abrió tras quejas de dos grupos relacionados con la extrema derecha. Begoña Gómez ya había comparecido en julio de 2024 e hizo valer su derecho a guardar silencio.

begoña gómez Esposa de Pedro Sánchez
Esta investigación es uno de los muchos casos de corrupción en que están involucrados allegados a Sánchez, y que llevó a la oposición a pedir con frecuencia su renuncia.

El antiguo cercano colaborador de Sánchez, Santos Cerdán, tercero en la jerarquía del Partido socialista, fue detenido provisionalmente en junio en el marco de una investigación sobre sobornos relacionados con varios contratos públicos y que le costaron varios puntos de popularidad al presidente del gobierno español.

En el centro de esta misma investigación se encuentran también el exministro y cercano colaborador de Sánchez, José Luis Ábalos, y su cercano consejero, Koldo García. Además, el hermano menor de Pedro Sánchez es también objeto de una investigación desde 2024 por desvío de fondos, tráfico de influencia y fraude fiscal, en medio de un caso que sigue en curso.

Con información de AFP.

