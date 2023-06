“Oficial salvaje”, esta es la historia de una nueva oficial de Policía que renuncia para ingresar de lleno a OnlyFans

Una agente de Policía del Reino Unido abandonó su trabajo en la Policía Metropolitana para convertirse en modelo de OnlyFans. De acuerdo con la agente, está desilusionada de los pocos resultados de la lucha contra el crimen, desde la primera línea de resposabilidad.

Se trata de la agente de Policía, Kerri Andrews, quien de acuerdo con el diario británico, Daily Mail, que reporta su historia, renunció a su trabajo y ahora cobra a sus fans 11 libras al mes por ver fotos explícitas de ella en “uniforme”. Once libras son cerca de 57.000 pesos colombianos.

Decepción

La veterana agente de Policía afirma que decidió cambiar radicalmente de carrera, tras cinco años de sentirse poco apoyada por la dirección de la entidad, a pesar de que arriesgaba repetidamente su vida en situaciones peligrosas.

Este caso se da a conocer apenas semanas después de que se diera a conocer que otra exoficial de la Policía Metropolitana de Londres, Samantha Lee, estuviera produciendo contenidos para la plataforma de adultos.

Lee fue declarada culpable de mala conducta grave, después de que se identificara que no hizo las “investigaciones de investigación correctas” en un caso de asesinato. Lee perdió la oportunidad de arrestar a Wayne Couzens el día que habría presuntamente cometido un asesinato.

Lee se hace llamar como la ‘Oficial traviesa’ en la plataforma, mientras que Andrews usa el nombre ‘Oficial salvaje’.

Andrews asegura que no se arrepiente de su decisión e insiste en que no está haciendo nada malo, según publica el Daily Mail.

Oficial real

Andrews es oficial de la Policía desde 2015 y afirma que lo más interesante de sus contenidos es que ella no usa el uniforme de policía como disfraz, sino que realmente lo fue: “A muchos hombres les gustan las mujeres en uniforme, pero soy bastante única en el sentido de que soy una oficial de Policía real, no solo estoy disfrazada de una oficial”, aseguró al Daily Mail.

La exagente afirma que su vida laboral en la Policía fue muy difícil: “Soy una oficial de Policía en el papel, pero para ser honesta, nunca me he sentido más que una prisionera”, dijo, y añadió: “Trabajar para el Met (Policía Metropolitana de Londres) es tan sofocante. He estado en silencio durante muchos años, porque la fuerza es muy específica sobre lo que puedes y no puedes decir”.

“Como oficial, usted es escudriñado y observado constantemente”.

Andrews es oficial de la policía desde 2015 y afirma que lo más interesante de sus contenidos es que ella no usa el uniforme de policía como disfraz, sino que realmente fue policía. - Foto: Getty Images

Nueva vida

La mujer asegura que aunque es una vida completamente nueva, está dispuesta a asumir ese nuevo reto: “Esta es una dirección completamente diferente para mí, pero necesito vivir mi vida nuevamente porque estoy muy desilusionado con el servicio de policía”.

Más que cualquier otra cosa dice que era el ambiente del trabajo el que no le permitía tener tranquilidad: “Con la vigilancia, arriesgas tu vida y trabajas muchas horas pero, para mí, no era la naturaleza del trabajo sino la cultura y el ambiente tóxico del trabajo. Puedo contar con los dedos de una mano el número de personas en las que realmente puedo confiar. ¡Había tantas puñaladas por la espalda entre mis colegas!”.