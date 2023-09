ONU dice que 34% de los ecuatorianos entre 15 y 24 años viven en pobreza, ¿tiene que ver la delincuencia con la crisis que vive el país?

El informe emitido por Olivier De Schutter, relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, culpó al gobierno de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre —especialmente entre las minorías—, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Dijo que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

La ONU, culpó al gobierno de no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre —especialmente entre las minorías—, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. | Foto: REUTERS

“Mi mensaje al gobierno es que necesitamos tratar la inseguridad como un problema de pobreza y de falta de oportunidades económicas”, le dijo De Schutter a The Associated Press antes de la publicación del informe. “La respuesta no puede ser sólo de tipo policial”.