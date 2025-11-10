Padres lanzan advertencia de viaje tras la muerte de sus hijas durante vacaciones: “Eliminen este país de su lista”

Los padres de dos adolescentes australianas, de 19 años de edad, están de luto, después de que perdieran la vida en noviembre del año pasado en un viaje de vacaciones a una reconocida ciudad turística.

Los papás de las jóvenes australianas, que fallecieron en extrañas circunstancias, le pidieron a sus connacionales que eliminen este destino turístico de su lista de deseos, calificándolo como ‘corrupto’ en una entrevista que dieron al Herald Sun.

Holly Morton-Bowles y Bianca Jones, murieron en Laos, mientras se encontraban de viaje en la ciudad turística de Vang Vieng, donde habrían consumido metanol accidentalmente. Los padres aseguraron que no hay pruebas de que la policía haya investigado la tragedia.

Molly Morton-Bowles, se encontraba de viaje en Laos, junto a su mejor amiga. | Foto: FB/holly.bowl.5

Las mejores amigas murieron junto a cuatro turistas que se estaban alojando en el albergue Nana Backpackers, mientras los padres de las jóvenes aseguraron que estaban decepcionados con la investigación que llevaban a cabo las autoridades hasta el momento.

“Reconocemos lo corrupto y poco colaborador que es el Gobierno de Laos; no hay ninguna evidencia que sugiera que se esté llevando a cabo algún tipo de investigación”, dijeron Shaun Bowles y Samantha Morton.

“(Nuestra) esperanza es que los australianos eliminen este país de su lista de deseos; su vida no vale nada allí y lo hemos visto de primera mano, al igual que otras familias que se han visto afectadas por esta tragedia”, aseguraron los padres al Herald Sun.

Incluso autoridades de alto rango como la primera ministra del estado de Victoria, Jacinta Allan, reconoció la frustración de los padres por la falta de compromiso en la investigación de la tragedia en Laos.

Bianca Jones falleció junto a su amiga en Laos. | Foto: FB/mentonegirlsgs

De hecho, los padres de las jovenes que murieron en Vang Vieng, aseguraron que ninguna persona ni organización se había acercado a ellos para rendir cuentas y señalaron que “parece que estas muertes de mujeres jóvenes inocentes podrían ser olvidadas, ignoradas y quedar sin resolver”.

La búsqueda de respuestas por parte de las familias ha sido larga, y el silencio de Laos ha sido decepcionante para los familiares de las víctimas.

En febrero se reveló que el gobierno de Laos se había negado a reunirse con las familias de las víctimas del envenenamiento masivo por metanol.

Desde finales de los 90, Vang Vieng se abrió al turismo para mochileros occidentales. | Foto: NurPhoto via Getty Images