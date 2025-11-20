Suscribirse

MUNDO

País vecino de Venezuela abrió fuego contra narcoavioneta con matrícula falsa, ¿qué pasó?

Las autoridades se trasladaron al lugar de los hechos para establecer un perímetro de seguridad.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
20 de noviembre de 2025, 6:21 p. m.
Avioneta interceptada en Brasil
Avioneta interceptada en Brasil | Foto: FAB/Fuerza Aérea de Brasil

En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe, el ejército de Brasil reportó la interceptación de una avioneta proveniente de Venezuela.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) abrió fuego contra una avioneta que sobrevolaba una de las zonas más grandes del país, en la Amazonía.

Según la información publicada por la FAB, la aeronave se encontraba en territorio brasileño, en la Reserva Yanomami, ubicada en la región amazónica. “Alrededor de las 7:00 horas, los radares de la FAB detectaron la aeronave ingresando al espacio aéreo brasileño”, dice el comunicado.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó un avión pequeño
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) interceptó un avión pequeño | Foto: Fuerza Aérea Brasileña (FAB)

La avioneta no contaba con un plan de vuelo ni contacto con las autoridades de control de tránsito aéreo, por lo que se le consideró como “una aeronave sospechosa de traficar estupefacientes y drogas conexas”.

“Dos cazas A-29 Super Tucano de la Fuerza Aérea despegaron para interceptar la aeronave e implementar medidas de vigilancia del espacio aéreo”, dijo la FAB en el texto publicado en redes sociales.

Contexto: Dos colombianos muertos tras la interceptación de una avioneta que volaba sin autorización en Venezuela

Las autoridades aplicaron las medidas de verificación para lograr la identificación de la aeronave y también tratar de monitorear su comportamiento, mientras se preparaban para interceptarla.

Según el comunicado, “el piloto de la aeronave hostil aterrizó en una pista de tierra dentro del territorio nacional, en una región cercana a Surucucu, en el estado de Roraima (RR)”.

Narcoavioneta interceptada
Narcoavioneta interceptada | Foto: Fuerza Aérea Brasileña

Más adelante, un helicóptero H-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea trasladó a un equipo encargado de llevar a cabo las medidas de control terrestre, con el fin de acordonar el área y asegurar la protección del sitio.

“Se verificó que el piloto había huido. Más tarde, un equipo militar del Comando Conjunto Catrimani II se desplazó al lugar para neutralizar la aeronave, que portaba una matrícula alterada”, dice el comunicado de la FAB.

La Fuerza Aérea subraya que trabaja incansablemente para garantizar la seguridad de la navegación aérea y la soberanía del espacio aéreo brasileño.

La Tierra Indígena Yanomami, ubicada en la frontera entre Amazonas y Roraima, es hogar de unos 30.000 miembros de esta comunidad.

Reserva indígena Yanomami
Reserva indígena Yanomami | Foto: Sygma via Getty Images

Este territorio figura entre los más afectados por la minería ilegal, actividad que recurre con frecuencia a aeródromos ocultos para movilizar las gemas extraídas de manera ilícita.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

2. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

3. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

4. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

5. Saeta, marca colombiana, irá al Mundial 2026 con Haití: gesto tras terremoto en 2010 valió la pena

LEER MENOS

Noticias relacionadas

VenezuelanarcoaviónNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.