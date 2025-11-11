Suscribirse

Mundo

Panamá decomisa alarmante cifra de cocaína proveniente de Colombia: el cargamento tenía como destino EE. UU.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007.

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 12:54 a. m.
Un oficial del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá pasa junto a 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 2025.
Un oficial del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá pasa junto a 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 2025.

Panamá realizó uno de los mayores decomisos de droga en su historia al incautar 13,5 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico que tenía como destino final Estados Unidos, informaron este martes autoridades locales.

Este es el mayor decomiso en una operación desde 2007, cuando fueron incautadas 19 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico panameño, según las autoridades, que durante 2024 confiscaron 124 toneladas de droga.

En total, son “13,5 toneladas” de cocaína que eran transportadas en un remolcador al suroeste de Isla San José, en el archipiélago de Las Perlas, explicaron en un comunicado la Fiscalía y el Servicio Nacional Aeronaval.

En una conferencia realizada horas antes, las autoridades panameñas cuantificaron en 12 toneladas la totalidad de la droga incautada.

“Es una incautación histórica” que “genera un duro golpe a la criminalidad organizada”, dijo el fiscal antidrogas Julio Villarreal.

Panamá sirve de paso para el contrabando de cocaína procedente de Sudamérica, principalmente Colombia, hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de esta droga.

El barco, con 10 tripulantes a bordo, había salido desde Colombia y tenía como destino México y Estados Unidos. Todos los ocupantes de la embarcación (un venezolano, un peruano y un colombiano, tres nicaragüenses y cuatro ecuatorianos) fueron detenidos.

Esta imagen muestra 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales el 11 de noviembre de 2025.
Esta imagen muestra 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales.

Según Villarreal, el costo de la droga incautada asciende a unos “200 millones de dólares” por estimaciones de venta en el mercado negro estadounidense.

Ante una consulta de la AFP, las autoridades panameñas manifestaron desconocer el grupo de narcotráfico detrás del cargamento.

Contexto: Dura arremetida de la mano derecha de Marco Rubio contra Gustavo Petro: “Una persona de tan bajo carácter moral”

“Por lo menos en los últimos 17 años es la incautación” más grande, indicó el director del Servicio Nacional Aeronaval, Luis De Gracia.

Washington estima que el 90 % de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.

Un oficial del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá custodia 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales el 11 de noviembre de 2025. (Foto de Martin BERNETTI / AFP)
Un oficial del Servicio Aeronaval Nacional de Panamá custodia 12 toneladas de cocaína divididas en cientos de paquetes en la sede de la Aeronaval en Ciudad de Panamá, el 11 de noviembre de 2025. Panamá llevó a cabo una de las mayores incautaciones de droga de su historia tras interceptar cerca de 12 toneladas de cocaína en un buque en el Pacífico con destino a Estados Unidos, según informaron las autoridades locales.

En los dos últimos años, aumentaron en puertos del Caribe panameño los decomisos con destino a Bélgica, Francia, España y Reino Unido.

En 2024, Panamá incautó 124 toneladas de droga y el año anterior los decomisos sumaron 119 toneladas.

Con información de AFP*

Noticias relacionadas

