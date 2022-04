Pasajeros se tomaron avión de Sky Airlines en aeropuerto de Santiago luego de que cancelaran su vuelo

Algunas personas duraron horas dentro del avión alegando “irrespeto” por parte de la aerolínea que no cumplió con su promesa de regresarlos a Bogotá.

Una situación de mucha tensión se vivió en las horas de la mañana de este 14 de abril, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, luego de que un avión, ya con los pasajeros adentro, decidiera cancelar el vuelo que los llevaría a Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, el avión de la aerolínea Sky Airlines fue tomado a la fuerza por las personas en su interior, alegando irrespeto en las promesas de vuelo realizadas por esta compañía.

“Estábamos en el avión, dimos un par de vueltas por la pista y a eso de las 09:00 horas (8:00 a.m. en Colombia) nos dicen que no se podía despegar porque había una huelga en Lima y no podíamos pasar por cielo peruano”, indicó una de las pasajeras identificada como Vanesa, en conversación con el programa Contigo en Directo de la cadena Chilevisión.

El informe oficial asegura que el vuelo que debía partir a las 7:30 a. m. (hora colombiana), en un principio se retrasó y finalmente se canceló, luego de que se avisara a la tripulación de la aeronave la imposibilidad de pasar por el cielo peruano, debido a un paro de controladores aéreos que se desarrolla en Perú.

Ante esta situación de incertidumbre, la entrevistada, que al parecer es colombiana, justificó la toma del avión manifestando que “nosotros ya estábamos volviendo a nuestro país, no tenemos donde quedarnos y lo hicimos para presionar a la aerolínea, que en ningún momento nos dio una respuesta, ni siquiera sabemos si el vuelo, que se reprogramó para mañana, va a salir o no”.

De hecho, fue tal la tensión y la inseguridad ante lo que pudiera pasar, que varias personas decidieron quedarse en el avión esperando una respuesta “seria” de la aerolínea, la cual garantizara su pronto regreso a Colombia. Según medios chilenos, un reporte realizado a las 4:00 p. m. aún informaba sobre la presencia de pasajeros al interior del avión esperando que la empresa les llevara buenas noticias sobre su situación.

“Hay mucha gente arriba aún tratando de que alguien les dé algo de comer o que les den una solución por los vuelos que perdieron por escalas. Porque desde Sky dijeron que ellos no podían responder por nada, por comida, alojamiento o multas”, señaló María José, otra pasajera de este vuelo.

@T13 Pasajeros de Aerolínea SKY Vuelo H2 700 RUTA Santiago de Chile - Bogotá Colombia les han retrasado el vuelo los han subido 2 veces al avión y los han bajado el día de hoy 14/04/2022 la empresa no da explicaciones solo indica no pueden sobrevolar espacio aéreo peruano pic.twitter.com/HisXS0dJ3f — Laider KappepO (@laiderjcarrero) April 14, 2022

¿Qué dijeron las autoridades chilenas?

Al ver el alboroto causado por la cancelación del vuelo hacia Bogotá y luego la toma de la aeronave por los mismos pasajeros, la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile (DGAC) indicó que desde el primer momento se puso en comunicación con Sky Airlines para saber toda la información relacionada con esta situación y para poder brindar apoyo a las personas que resultaron afectadas con este hecho.

Por su parte, la aerolínea emitió un comunicado de prensa en el que, aunque lamentó lo ocurrido, se excusó asegurando que los detalles relacionados con esta polémica son ajenos a la empresa.

“Lamentamos profundamente la situación que vivieron nuestros pasajeros afectados por la cancelación del vuelo, generada por razones externas a nuestra compañía”, acotó la compañía.

Sin embargo, según el documento emitido en horas de la tarde, esto no fue razón para desamparar a los pasajeros, mismos que ya fueron atendidos por las autoridades para garantizarles asistencia en medio de toda la confusión.

“Los pasajeros afectados que requirieron asistencia, se les entregó servicios de alimentación, traslado y alojamiento ante las molestias ocasionadas por esta situación de fuerza mayor que escapa de nuestro control”, concluye la información de la aerolínea.