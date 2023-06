Paul-Henri Nargeolet, el hombre que más sabe del Titanic, es uno de los desaparecidos del submarino Titán; “estaba escéptico”

El Titanic, uno de los inventos más comentados de la ingeniería en la historia de la humanidad, ha causado revuelo desde que fue terminado hace más de 112 años. Luego, en 1912, volvió a convertirse en tendencia global debido a su viaje inaugural, el cual iría de Liverpool a Nueva York, pero que terminó viéndose interrumpido por una placa de hielo gigante, la cual le causó el naufragio.

La historia del colosal barco y las casi 1.500 muertes que se produjeron por el choque se han convertido en una narración tan sorprendente que hasta Hollywood se vio en la necesidad de adaptarla en dos ocasiones. Tanto en 1943, como en 1998, el cine vio parte de lo que se sabe del hecho.

Esta imagen sin fecha, de OceanGate Expeditions, muestra su lanzamiento del sumergible Titán desde una plataforma. - Foto: AFP

La película centrada en el fatídico acontecimiento estrenada hace 25 años es una de las más premiadas de todos los tiempos, pues James Cameron logró enfocar la tragedia en el amor imposible entre dos personajes de mundos distintos interpretados por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Ahora, el nombre de la embarcación vuelve a sonar en los titulares de todo el mundo por la desaparición de un submarino que se dedicaba a realizar visitas guiadas alrededor de los restos de la misma.

En esta ocasión, el sumergible de la empresa OceanGate Expeditions llevaba a cinco personas el pasado domingo 18 de junio, fecha en la que perdió la comunicación con la superficie solo dos horas después de haber salido de la provincia de St. Johns, en Terranova, Canadá.

Los pasajeros de Titán que se encuentran desaparecidos son el empresario británico Hamish Harding; el magnate de origen paquistaní Shahzada Dawood, residente en Reino Unido, y su hijo, Suleman; el consejero delegado de OceanGate, Stockton Rush, y el aventurero francés Paul-Henry Nargeolet.

Tripulantes del submarino perdido. - Foto: Montaje Semana

Paul-Henry Nargeolet, el ‘titanic-ólogo’ desaparecido

Este último, a sus 76 años, es considerado como el hombre que más sabe sobre el Titanic en todo el mundo. Es un ex oficial de la Marina de su país y se desempeña como director del programa de investigación submarina de la popular nave británica.

De hecho, este no era su primer descenso a los restos del navío, pues los había explorado más de 30 veces, dato por el que ostenta un récord mundial.

Sumando cada ocasión en la que visitó los escombros del trasatlántico, se dedicó a recolectar por lo menos 5.000 elementos que conforman la memoria de la tragedia.

Dentro de sus funciones como director de Exploraciones de la compañía RMS Titanic, el europeo tomó dos decisiones importantes para su vida. La primera fue mudar su residencia a los Estados Unidos décadas atrás y la otra fue la de trabajar en alianza con OceanGate para aproximarse más a las partes sumergidas.

No obstante, el tema de bajar a casi 4.000 metros de profundidad no era algo que le convenciera de a mucho con la empresa de viajes en cuestión, según lo que confirmaron sus allegados. El periódico francés Le Figaro aseguró que él le dijo a la familia que no tenía mucha confianza, pero que seguiría “por la belleza de la expedición”.

Asimismo, su amigo personal y exdirector del departamento de arqueología subacuática en Marsella, Michel L’Hour, afirmó que Nargeolet “estaba un poco escéptico con esta nueva tecnología, pero también intrigado por la idea de pilotar algo nuevo, como si fuera un piloto de pruebas”.

Paul-Henri Nargeolet, explorador francés desaparecido. Foto: HarperCollins France/Handout vía REUTERS - Foto: via REUTERS

Siempre estuvo pendiente de las actualizaciones alrededor del Titanic, inclusive estuvo en contacto frecuente con los familiares de los sobrevivientes, a fin de reunir detalles testimoniales.

Y es que esta no ha sido su primera expedición internacional. Desde 2010, por ejemplo, hizo parte de la búsqueda de las cajas negras del vuelo Río de Janeiro - París, las cuales se perdieron en las costas de Brasil.