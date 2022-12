“Perdí a mi compañero de 29 años”: mujer estafada dejó a su esposo por una relación en línea

Una mujer en el Reino Unido, que responde al nombre de Sharon Bulmer, perdió 80.000 libras por la estafa de un hombre con el que sostuvo una relación en línea. Además del dinero, perdió a su esposo con el que llevaban 29 años de relación.

El estafador, que se hacía llamar ‘Murphy Townsend’ estafó a la británica, enviándole un mensaje de Facebook, diciéndole inicialmente que estaba solo. Así inició todo.

El estafador usó en su perfil la imagen de Artis Pabriks, ministro de Defensa de Letonia. De acuerdo con las autoridades, no es el único que se ha hecho pasar por este personaje. El Ministerio dice que han estado “enfrentando esta situación durante mucho tiempo”, según The Mirror, diario británico. De acuerdo con las denuncias, más de 100 perfiles falsos han usado las imágenes del ministro.

Un largo y falso romance

El estafador pasó dos años diciéndole que era un soldado estadounidense que necesitaba dinero para salir de Siria y visitarla. De acuerdo con el hombre, estaba vinculado al Equipo de Combate de la Brigada de Infantería 37, en la Base 29 en Raqqa, Siria.

“Dijo que estaba solo, que estaba sirviendo en Siria, que su esposa había fallecido y que solo quería hablar con alguien”, dice Sharon respecto a los primeros mensajes, además el hombre le aseguró que había estado viendo fotografías de ella en Facebook.

Después de intercambiar algunos mensajes por Facebook, Sharon le dio más información al supuesto combatiente, le compartió su dirección de correo electrónico y continuaron hablando en el chat en Google Hangouts.

El hombre decía ser mayor que ella, una razón más por la que ella confió y se sentía protegida. “Murphy era dulce cuando lo conocí, nada en absoluto me hizo pensar algo diferente sobre él. Fue muy interesante cuando seguí hablando con él. Me sentí amada de alguna manera, me sentí cuidada. Creo que es porque es una persona mayor, tenía la cabeza más vieja”.

El estafador es un hombre de 56 años que vive en Washington DC, en Estados Unidos, con su hija de 17 años llamada Helen.

Sharon terminó su relación con su pareja de 29 años para “comenzar una nueva vida” con el hombre que la estaba estafando. La mujer terminó desembolsando una cifra cercana a 465 millones de pesos colombianos, para, presuntamente, varias facturas de hospital y tiquetes de avión. El dinero fue enviado por Sharon al estafador en bitcoins.

“Me pidió que lo ayudara y lo hice, pero con el tiempo me endeudó mucho. Me enamoré de esta persona... solo quería ayudarlo mucho. Sé que he sido un tonta, pero estas son las cosas que hacemos por amor”, manifestó.

Incluso, Bulmer cuenta a The Mirror que sus vacaciones en familia se vieron frustradas por la estafa. “Quería llevar a mis hijos de vacaciones, los iba a llevar a Nueva York el año pasado, pero como él estaba constantemente buscando dinero, no pude”.

La mujer comparte su historia para evitar que más gente caiga en esa trampa. “Quiero ayudar a cualquiera a que no se deje llevar por estos idiotas”.