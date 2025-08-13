Suscribirse

MUNDO

Peruanos retaron a Daniel Quintero e izaron su bandera en el mismo lugar donde la había puesto el candidato; este es el video

Los ciudadanos cantaron el himno nacional en ese lugar, en plena escalada de tensiones entre ambos países.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 9:54 p. m.
Los ciudadanos mostraron su patriotismo en la isla en disputa con Colombia
Los ciudadanos mostraron su patriotismo en la isla en disputa con Colombia | Foto: X/@RUBYBAUTI - TVPE Noticias- X/@Agencia_Andina

Las tensiones entre Colombia y Perú por Santa Rosa de Loreto, una isla que emergió en la zona de la Amazonía, tiene en disputa a ambos gobiernos, quienes a través de sus oficinas diplomáticas han publicado sus posturas sobre el territorio.

En medio de la disputa por dicho territorio, el candidato presidencial y exalcalde de Bogotá, Daniel Quintero, causó controversia después de que izó la bandera de Colombia en Santa Rosa, la cual fue quitada por autoridades policiales minutos después.

“Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia”, dijo Quintero en un video publicado por él mismo en el que se le ve de pie junto a la bandera colombiana.

“No podemos llorar como niños, lo que no pudimos defender como hombres. Orgulloso de mi patria. Es mi bandera y la izo aquí en la isla Santa Rosa, para declararla como lo que es, territorio colombiano.¡Viva Colombia! Colombia se defiende”, dijo Quintero en el polémico video.

La cancillería peruana no tardó en emitir un comunicado rechazando la actividad “ilícita” realizada por el político colombiano y esto hizo que se avivaran más las tensiones entre ambos países.

En ese contexto, en las últimas horas, un grupo de ciudadanos peruanos retaron al exalcalde de Medellín e izaron su bandera en el mismo lugar donde Quintero había hecho lo mismo anteriormente.

Después de izar la bandera, los peruanos también cantaron el himno nacional de su país en la isla Chinería en forma de protesta por la actividad que había realizado Quintero, la cual, fue catalogada por muchos como “una falta de respeto” a la soberanía territorial.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.

Lima sostiene que en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Los ciudadanos colombianos fueron interrogados por las autoridades peruanas
Los ciudadanos colombianos fueron interrogados por las autoridades peruanas | Foto: TVPE/x/@PKN2023 Y Ricardo Escudero X/@PrimerPedal

El martes, la policía de ese país detuvo a dos topógrafos colombianos que hacían mediciones de terreno en la isla, según ellos sin autorización.

“La detención de los contratistas colombianos en la isla de Santa Rosa es ilegal. Es un secuestro”, dijo Petro en X.

Contexto: Alcalde designado por Gobierno de Perú en Santa Rosa desmontó, él mismo, la bandera que Daniel Quintero puso en la isla

Según la policía, los trabajadores tenían equipos de georreferenciación satelital sin autorización de Perú.

Por su lado, este miércoles la fiscalía de Perú anunció que abrió una investigación por el presunto delito de “atentado contra la soberanía nacional” contra los dos topógrafos.

Los colombianos permanecerán detenidos en la comisaría de Santa Rosa mientras los fiscales indagan si sus “actos estaban dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera”, informó en Lima la fiscalía peruana en un comunicado.

Con información de AFP*

Perú

