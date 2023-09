Pesadilla en el consultorio: mujer que se hizo diseño de sonrisa terminó presentando alergia al procedimiento

Para muchas personas, el poder si quiera pensar en costearse un tratamiento dental, como la ortodoncia o extracción de algún diente para mejorar su salud, se convierte en un dolor de cabeza por los altos gastos a los que se enfrentan. Por otro lado, otras personas asumen el reto de invertir en dichos procedimientos para mejorar su apariencia y sentirse bien consigo mismo , no obstante, no siempre suelen terminar bien.

Lindsay se sometió al procedimiento dental antes del matrimonio de una de sus allegadas, por lo que fue una oportunidad muy buena para que el autoestima de la mujer mejorara, no obstante, la alegría no le duraría mucho tiempo, ya que a las dos semanas de haberse realizado el tratamiento comenzó a presentar anomalías en la piel.

La sonrisa no duró lo esperado

Un problema más allá de la belleza

“Día a día, mi cara se ponía un poco más crujiente, con picazón y enrojecida. Me dolía mucho debajo de los brazos, ni siquiera podía bajarlos ni ducharme”, expresó la mujer al New York Post, agregando que “estaba tan deprimida por mi apariencia que llegué al punto en que ya no quería estar aquí más. Me sentí como un fracaso”.