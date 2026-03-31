Petrolero ruso llegó a Cuba en medio de grave crisis energética en la isla. ¿Qué significa este apoyo?

Un tanquero ruso atracó este martes en el puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba, con el primer cargamento de crudo que la isla recibe desde enero, tras el respiro concedido por Washington en medio del bloqueo petrolero de facto que aplica al país caribeño.

El buque “Anatoly Kolodkin”, sujeto a sanciones estadounidenses y cargado con 730.000 barriles de crudo, ingresó al puerto de Matanzas con ayuda de remolcadores hacia las 08:15 locales, según un equipo de la AFP en el terreno.

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La decisión del presidente Donald Trump de permitir que Rusia suministre petróleo a Cuba evita una confrontación con Moscú y ofrece un respiro a un país que ha sufrido durante los últimos meses prolongados apagones, un drástico racionamiento de combustible y disminución del transporte público.

“Nuestro agradecimiento al Gobierno y Pueblo de Rusia por todo el apoyo que estamos recibiendo”, escribió en X el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente De la O Levy, en la primera reacción de La Habana, quien destacó que esa “carga valiosa” llega a la isla “en medio de una compleja situación energética”.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel enfrenta una grave crisis energética. Foto: AP

En la zona de la bahía de Matanzas algunos cubanos presenciaron la maniobra de atraque del gigantesco petrolero. “Eso es fundamental para nosotros poder subsistir porque el país está parado”, declaró a la AFP Felipe Serrano, de 76 años, que trabaja como vigilante en un restaurante.

Leticia Munguía, jubilada de 61 años, también se entusiasmó con la llegada del barco. “Ojalá que sigan mandando porque este envío no va a cubrir todo lo que necesitamos”, precisa. Trump dijo el domingo que no tenía “ningún problema” con que Rusia enviara petróleo a Cuba, pero un día después su administración dejó claro que no se trataba de un cambio en su política de sanciones.

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“Permitimos que este barco llegue a Cuba con el fin de satisfacer las necesidades humanitarias del pueblo cubano. Estas decisiones se están tomando caso por caso”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Varias personas caminan por una calle en la oscuridad durante un apagón en La Habana, Cuba. Foto: AP

“Un respiro temporal”

La crisis energética se agudizó en enero, cuando Trump cortó el flujo de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana en la región, y amenazó con aranceles al país que le venda petróleo a la isla.

La escasez de combustible golpea a sectores vitales de la economía cubana, como el turismo, el níquel y el tabaco, y obligó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina.

La isla de 9,6 millones de habitantes ha sufrido siete apagones a nivel nacional desde finales de 2024, dos de ellos ocurridos este mismo mes, que han provocado inusuales protestas.

Cuba produce cerca de 40.000 barriles diarios de crudo pesado, que son utilizados para alimentar las ocho centrales termoeléctricas que constituyen el pilar de su sistema eléctrico, pero depende de las importaciones de diésel.

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Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Texas, en Austin, afirmó que la mayor necesidad del país es de diésel, que podría utilizarse para generadores de energía de respaldo o sistemas de transporte. Asegura además que refinar el crudo ruso tomaría un mes y el diésel producido solo cubriría unas dos semanas de consumo.

El petrolero ruso “puede ofrecer un respiro temporal, pero ni de lejos resuelve la magnitud del déficit que enfrenta el país”, declaró a la AFP el economista Ricardo Torres, de la Universidad Americana de Washington. “Claramente no es suficiente”, apunta.

Para justificar su bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa “una amenaza excepcional” para la seguridad de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

Ricardo Herrero, director ejecutivo de Cuba Study Group, con sede en Washington, afirmó que el cerco petrolero busca forzar a La Habana “a hacer concesiones en la mesa de negociaciones”, dijo. “La estrategia aquí consiste en llevar al sistema al borde del abismo”, aunque sin “precipitar un colapso social o humanitario total”, explicó a la AFP.

Con información de AFP.