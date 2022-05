Polémica en México por intención de AMLO de comprar vacunas anticovid cubanas

Congresista del PAN pidió al presidente de su país no jugar con la salud de los niños, advirtiendo que la vacuna Abdala no cuenta con avales internacionales.

Indignación ha despertado en algunos sectores de México la posibilidad, inferida por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, sobre adquirir dosis de la vacuna Abdala anticovid, desarrollada en Cuba, para ser suministrada a niños.

Una de las voces disidentes a la propuesta presentada por AMLO en días pasados fue la de un congresista del partido PAN, Damián Zepeda Vidales, quien advirtió que dicha acción por parte del gobierno federal podría representar un riesgo para la salud pública, sobre todo la de los menores, advirtiendo que dicho medicamento no cuenta con los vistos buenos ni las certificaciones internacionales que avalen su seguridad y efectividad.

En ese sentido, el congresista señalado instó a López Obrador a pensar en su eventual decisión, advirtiendo que la vida de los niños de México no valía la oportunidad de ahorrarse “unos pesos”, llamando a que, desde el Gobierno, se adelanten acciones para la adquisición de dosis de vacunas certificadas, con las que se pueda seguir adelantando el plan nacional de vacunación.

Según recoge el diario El Universal, uno de los más leídos en ese país, Zepeda instó a AMLO a, si quiere probar las vacunas cubanas, lo haga aplicándosela a su hijo y sus nietos, y no poniendo en eventual riesgo la vida de los niños mexicanos.

“Me parece inhumano de parte del gobierno del presidente López Obrador el que se quiera usar a los niños y niñas de México para andar explorando una vacuna que no tenemos la certeza de que sea segura (…) yo soy papá de tres niños, y sobre mi cadáver les van a poner esa vacuna”

En ese sentido, el legislador por el estado de Sonora habría confrontado al presidente, advirtiendo que debía pensar en los ciudadanos, y señalando que este podría no ser consciente de las malas decisiones, en tanto seguramente sus familiares se habrían vacunado con biológicos certificados, e incluso en Estados Unidos.

“Es arriesgarte a que tus niños y tus niñas puedan tener un problema de salud poniéndose una vacuna que no está aprobada, que no es segura”, dijo el legislador en declaraciones emitidas en rueda de prensa.

En concordancia con lo anterior, Zepeda llamó a AMLO a repensar su intención de comprar la vacuna cubana, afirmando que la salud de los niños no debe ser una cuestión que deba dejarse a la suerte, y mucho menos que la elección de una vacuna deba responder a cuestiones de política o de “respaldo a un régimen”, según afirmó en una conferencia de prensa.

Así, el congresista pidió que en su país no se aplique una sola vacuna que no cuente con el visto bueno de las autoridades sanitarias y reguladoras. Por lo anterior, el congresista exhortó a AMLO a no buscar ahorrar plata en la salud de los niños, advirtiendo que, en vez de comprar la vacuna cubana, se pueda invertir, escogiendo alguno de los biológicos que sí cuentan con el aval de las autoridades médicas y que se encuentran disponibles en el mercado internacional con una ‘amplia oferta’.

Necesitamos que el país sea una caja de cristal

Durante la rueda de prensa del legislador, este también arremetió contra la Corte Suprema de México, señalándola de ocultar información de interés para los mexicanos, referente a los procesos de compra de vacunas, bajo el amparo de que es un tema de “seguridad nacional”.

En ese sentido, el congresista afirmó que el principal paso para combatir la corrupción es que el país sea una caja de cristal.

“No es de seguridad nacional saber a quien le compraron las vacunas”, afirma el legislador, mencionando también que hay ocultamiento de información frente al tema de la investigación por el desplome de la llamada Línea 12 del metro del DF.

“Pura tapadera, pura bribonada”, dijo.

Es una vergüenza que @SCJN sea tapadera del @GobiernoMX y oculte información sobre compra de vacunas Covid19.



La corrupción es el principal problema de México y para corregirla, el Gobierno debe ser una caja de cristal.



¡Basta de ocultar información del dinero de los mexicanos! pic.twitter.com/JY7If9TOkK — Damián Zepeda (@damianzepeda) May 17, 2022

Otra polémica de AMLO con el sector salud que involucra a Cuba

El jalón de orejas a AMLO por su intención de adquirir vacunas cubanas llega también en un tenso momento vivido entre el Gobierno y el sector médico de México, por cuenta de la decisión de este de contratar médicos extranjeros, más precisamente cubanos, para cubrir algunos requerimientos de profesionales por parte de su Secretaría de Salud.

Esta decisión ha despertado una amplia indignación por parte de los profesionales del sector salud mexicanos, quienes han cuestionado que se busque capital humano fuera de México, en momentos en que hay una gran población de médicos cesantes o en busca de trabajo en el país.

En respuesta a esa creciente indignación, la Secretaría de Salud de México ha intentado responder, explicando que la contratación de médicos extranjeros responde a la demanda de profesionales en sectores a los que los profesionales nacionales no desean acudir, debido a la “peligrosidad” de las zonas, reprochando que por caprichos y por intereses particulares de seguridad, existan pacientes que actualmente no tienen acceso a los servicios.

Se estima que en el marco de esa polémica han llegado a México cerca de 500 médicos cubanos.