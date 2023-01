Polémica: por no querer ir al colegio, un papá puso a su hija a vender en la calle: “póngase a trabajar”

Polémica y una ola de reacciones divididas generó la exposición a la que un hombre puso a su hija en México, tras acusarla de no querer ir al colegio. El individuo, grabó –desde su vehículo– a la menor, quien estaba con su uniforme en una acera y tenía una caja de mazapanes (dulces tradicionales en el país azteca).

El mexicano publicó inicialmente el video en su cuenta de TikTok como una medida para ‘corregir’ lo que, a su juicio, era un desinterés por parte de la joven para atender las obligaciones escolares. Posteriormente, el clip fue borrado, pero no sin que antes alcanzara a ser replicado por otros usuarios.

“¿A cuánto los mazapanes? Quiero un mazapán a cuánto los das. Ah, pues (...), ¿no quiere estudiar?”, es lo que dijo inicialmente antes de que su hija lo interrumpiera y le enfatizara que ella no había manifestado un desinterés para las clases. “Yo no estoy diciendo que no quiero estudiar, pa”.

A punto de romper en llanto

Sin embargo, las palabras no fueron escuchadas y su progenitor continuó cuestionándola por la misma razón y reiterándole que la otra alternativa era ponerse a trabajar. Por lo anterior, y sin importar quién pudiera transitar en ese momento, centró a su hija (al borde de las lágrimas) como blanco de burlas.

“Entre allá a la papelería a vender, ándele. Póngase a trabajar, mazapanera, ándele, póngase a vender”, insistió el mexicano. En ese punto, la menor intentó alejarse del carro, pero su papá retrocedió para no perderla de vista y continuar con lo que para él pudo representar una ‘lección’, pero que avivó el debate sobre la manera de abordar y corregir a los hijos.

La niña instó a su papá para que no continuara exponiéndola. - Foto: TikTok @namjoon._.biased7

El asedio llegó al punto que la niña le pidió que detuviera sus palabras, mientras miraba alrededor. “Ya pa, deja de estar haciendo eso, yo no estoy diciendo eso”, aseveró la niña antes de ser interrumpida por su progenitor, quien señaló que supuestamente a ella no le importaba el esfuerzo que hacían tanto él como la mamá para que saliera adelante.

Posiciones divididas en internet

En un video posterior, el hombre volvió a grabar a su hija cuando ella adelantaba las que parecían ser tareas del colegio y mientras le preguntaba cómo iba con esas lecciones. El segundo clip fue divulgado este jueves –26 de enero– y en este le interrogó cuánto tiempo le faltaba para terminar, a lo que ella respondió que quedaban solo algunas preguntas.

En el escritorio estaba la caja de mazapán sobre la que el individuo advirtió que si ella “la volvía a regar (equivocarse con sus acciones)” tendría que salir a la calle e intentar vender esos productos. El proceder del mexicano no salió libre de las críticas en redes sociales, pero otros lo respaldaron.

En otro video el padre le interroga sobre el avance con sus tareas. - Foto: TikTok @jesusmarquez8033

“Abusivo, ¿por qué tienes que humillarla? y no por ofrecer dulces en la calle. Escucha cómo la tratas despectivamente”; “Yo haría lo mismo, hoy en día los chavos necesitan mano dura; sin embargo, no la expondría en las redes”; “Me pregunto si antes de hacer eso el señor llevó a su hija a terapia y si él también fue”; “Estuvo bien, con el tiempo se lo agradecerá”; “Lo sorprendente es la falta de empatía hacia la niña”.

En noviembre del año pasado, una lluvia de críticas llegó hacia otro padre, quien también en México, increpó a su hijo de 15 años por haber embarazado a una joven un año menor. El señor le dijo que no lo iba a mantener y le recordó que habían tenido conversaciones para que esa situación no se presentara.