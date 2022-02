Por imitar un videojuego, niño le disparó a su hermana menor

Un lamentable suceso ocurrió recientemente en Tijuana, México. Medios locales informaron sobre el caso de un niño que disparó con un arma de fuego a su pequeña hermana, todo porque quería imitar el videojuego Fortnite.

Según reseñó el medio local Zeta Tijuana, alrededor de las 3:30 p. m. del pasado domingo, 13 de febrero, la central de emergencias fue alertada sobre un incidente en el taller mecánico Servicio Insurgentes, ubicado en la colonia Los Álamos, en Tijuana. De acuerdo con el reporte, un menor y un adulto habían sido heridos con arma de fuego en el lugar.

Al parecer, todo comenzó cuando Óscar, un niño de cinco años, se encontraba en el taller de su padre. Entonces, por casualidad, encontró un arma de fuego, la cual pertenecía a su progenitor. La tragedia vino cuando accionó la pistola y disparó conta Alona, su hermana menor.

Tras escuchar el disparo, el padre el menor, Miguel Berrelleza, corrió al lugar para ver qué había pasado. La escena fue desgarradora: el cuerpo de su pequeña hija estaba en el suelo, en medio de un charco de sangre.

El menor de cinco años, que habría encontrado el arma en la estantería donde estaba guardada, todavía la tenía en sus manos. Cuando su padre intentó quitársela, recibió un disparo en una de sus extremidades. La pequeña Alona fue trasladada a un centro asistencial de la Cruz Roja, sin embargo, no fue posible salvar su vida dada la gravedad de su herida.

Según la explicación del menor, citada por Zeta Tijuana, después de haber encontrado la pistola -la cual pensó que era de juguete- preguntó a su pequeña hermana si quería jugar Fortnite, un popular videojuego que consiste en disparar contra olas de enemigos.

Fortnite es un popular juego online de disparos en tercera persona, es decir, el jugador ve cómo se mueve su personaje. El objetivo es pelear contra enemigos controlados por una inteligencia artificial. - Foto: Getty Images

Los Simpson: joven se hizo millonario viendo capítulos del programa

Un joven fanático de Los Simpson en Reino Unido se encuentra viviendo el sueño que muchos quisieran tener, ganando bastante dinero por ver la popular serie animada. Alexander Townley, de 26 años, tiene como trabajo ver diariamente capítulos y analizarlos en búsqueda de nuevas predicciones de Los Simpsons.

Townley es un “fan acérrimo” de Los Simpson y ha contado con la suerte de convertirse en la envidia de muchos de los seguidores de la popular serie estadounidense, después de dar a conocer que le pagan 6.804 dólares por ver y analizar todos los episodios.

Este ciudadano oriundo de Nottingham afirma ser un fanático de la serie desde que tiene uso de razón, y se enteró del trabajo después de que su hermano lo etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas que vieran la obra de Matt Groening y pudieran analizar sus predicciones para el futuro, algo por lo que la serie es actualmente reconocida.

“Alrededor de diez personas compartieron el mensaje conmigo, porque todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie. Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, declaró Townley a Jam Press, cuyo testimonio recoge el New York Post.

Durante cada episodio debe analizar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales y hasta la introducción. Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión.

“No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, agrega Townley, que de día trabaja en una cafetería.

En una entrevista para el New York Post, el joven afirmó que en un día ha llegado a ver 30 capítulos de Los Simpsons por varios días seguidos, en busca de las predicciones que han hecho a lo largo de los años estos simpáticos personajes de piel amarilla.

Su objetivo es buscar cualquier cosa relacionada con el futuro en la serie, a la que se le han atribuido incontables ‘profecías’, desde el 11-S hasta la pandemia del coronavirus. Cada vez que realiza un hallazgo lo envía a su empleador, PlatinCasino.