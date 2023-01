Presidenta de Perú pide nuevamente al Congreso adelantar elecciones para acabar con la violencia en su país

En medio de las intensas protestas que vive Perú exigiendo la renuncia de la actual presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones presidenciales en el país, la jefa de Estado ha tomado una decisión en las últimas horas para intentar resolver la crisis en la que está sumida la nación desde el pasado 7 de diciembre.

La presidenta instó al Congreso de la República acelerar el proceso de elecciones presidenciales después de que el Ejecutivo aprobara esta medida a raíz de las protestas antigubernamentales que se han saldado con decenas de muertos y cientos de detenciones por parte de la policía.

La mandataria ha sacado pecho afirmando que, a pesar de la elevada cifra de detenidos, el operativo se saldó sin heridos - Foto: REUTERS

“El proyecto nació del Ejecutivo. Ahora llamo al Congreso para que priorice el adelanto de elecciones” dijo la presidenta Boluarte en una rueda de prensa ofrecida ante medios de comunicación internacionales.

La mandataria también aprovechó el encuentro para rechazar las acusaciones de personas que la tildan de usurpadora, asegurando que accedió a la Jefatura de Estado tras el “golpe de Estado” del expresidente Pedro Castillo.

La presidenta pidió perdón por el operativo policial que el fin de semana se dio con la detención de 200 personas en un escenario que según la oposición necesitaba la supervisión de la Fiscalía General y se hizo con pocas garantías legales en la Universidad de San Marcos.

“Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar mesas de diálogo, para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos”, dijo la presidenta.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad”, dijo Boluarte en la conferencia con la prensa extranjera en el Palacio de Gobierno en Lima.

Manifestantes participan en la marcha 'Toma Lima' para manifestarse contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima., el 19 de enero de 2023. - Foto: REUTERS

“Quizá la forma no haya sido la adecuada y por ello pido disculpas a los alumnos de la San Marcos y a los alumnos que estaban dentro”, dijo la mandataria, refiriéndose a la intervención de la policía en la institución.

Pese a reconocer que la operación quizás no se llevó a cabo de la forma más adecuada, Boluarte ha recalcado que el dispositivo policial tenía como objetivo principal resguardar la integridad de los estudiantes de la Universidad y la residencia, recoge la emisora peruana RPP.

Las protestas en Perú no parecen estar cerca de terminar. Foto: REUTERS/Angela Ponce - Foto: REUTERS

“La Policía intervino en resguardo de la vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad, porque no se sabía quiénes habían ingresado y no podíamos garantizar que podía pasar dentro de la universidad”, dijo la presidenta.

De hecho, la mandataria ha sacado pecho afirmando que, a pesar de la elevada cifra de detenidos, el operativo se saldó sin heridos y que los apresados por las autoridades fueron rápidamente puestos en libertad tras culminar las diligencias pertinentes.

🪧 La manifestación pacífica no pone en riesgo la integridad de las personas ni genera daños a la propiedad pública y privada.

📢 Hacemos un llamado a ejercer el derecho a la protesta de manera empática y responsable.#PerúEnPaz pic.twitter.com/WVCNDvZY4z — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 24, 2023

“El perú es un país democrático, respetuoso del estado de derecho y respetuoso de las instituciones” dijo la mandataria asegurando que como Gobierno le corresponde resolver los temas que no han sido atendidos durante décadas, del Perú profundo y de la capital.

“Es urgente que podamos poner sobre la mesa una agenda social para poder empezar a dialogar y podamos agendar la tarea y el trabajo para resolver aquellas necesidades que están esperando (...)” dijo la mandataria en la rueda de prensa y agregó: “El gobierno reconoce el derecho a la protesta”.

Presidenta @DinaErcilia Boluarte en conferencia con la prensa acreditada en la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

Ahora en vivo: https://t.co/mSNkOBnTv1 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 24, 2023

Lo ocurrido en la Universidad de San Marcos despertó rápidamente críticas de países y organizaciones internacionales. De hecho, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha denunciado en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que las imágenes en la universidad recuerdan “escenas de los tiempos de las dictaduras”.

“Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la Policía a la Universidad de San Marcos”, ha señalado.

Boric ha trasladado a las autoridades andinas la necesidad de "cambiar de rumbo en Perú" porque "el saldo que ha dejado el camino de la represión. - Foto: Getty Images / Anadolu Agency

En el marco de su discurso durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires, Argentina, Boric ha denunciado la represión sobre las manifestaciones antigubernamentales registradas en Perú desde hace más de un mes.

Por su parte, el ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, se ofreció a comparecer ante el Congreso de la República para explicar la intervención policial contra los manifestantes en la Universidad de San Marcos.

Si bien Romero ha confirmado que por el momento no ha recibido invitación formal del parlamento, ha reconocido estar “dispuesto” a responder las preguntas de los congresistas sobre un operativo que se saldó con más de 200 detenciones el pasado fin de semana.

“Formalmente, no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para aclarar esto. (...) Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen, tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos”, ha dicho Romero ante los micrófonos de la radio Exitosa.

Con información de Europa Press*