Presidente de Chile se somete a un test antidrogas y causa polémica en las redes sociales

El presidente de Chile, José Antonio Kast, se sometió a un examen voluntario de detección de drogas y anunció que impulsará una ley que lo haga obligatorio a altos cargos públicos.

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El mandatario asumió el mes pasado con la promesa de imponer “mano dura” contra la delincuencia, en especial contra el crimen organizado, y busca dar una señal de que la política no está ligada con el tráfico de drogas.

“Si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes del narcotráfico”, dijo Kast.

El Presidente de Chile 🇨🇱 José Antonio Kast se somete hoy a un test de drogas mediante muestra de cabello, en medio de cuestionamientos por el cumplimiento de la Ley 21.806 que exige estos exámenes a las autoridades.



¿Gustavo Petro se atrevería a hacer lo mismo en Colombia? 🇨🇴 pic.twitter.com/OQKQX2Th4M — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 8, 2026

El presidente de 60 años se hizo un examen antidrogas mediante muestra de pelo, capaz de detectar consumo de más larga data que el test de análisis de orina.

Para esto acudió a un centro de salud privado, donde pagó de su bolsillo los cerca de 300 dólares que cuesta el procedimiento, según relató a periodistas.

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Kast dijo que en las próximas semanas enviará un proyecto de ley para exigir la toma de un examen de detección de drogas al presidente, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, concejales y directivos de partidos políticos.

La legislación vigente establece esta exigencia sólo para ministros y viceministros. Para senadores y diputados no es obligatorio y se hace aleatoriamente.

Kast se sometió a una prueba de drogas voluntaria ese mismo día y anunció que impulsará un proyecto de ley para que sea obligatoria para todos los funcionarios públicos. Foto: AFP

“La ciudadanía está esperando mucha mayor transparencia de sus representantes. Tenemos que recuperar la confianza en cada una de las instituciones y eso parte por la propia voluntad”, dijo Kast.

“Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos”, agregó el mandatario.

En relación con los parlamentarios, también señaló que “si van a ejercer el mandato popular para legislar, al menos una vez al año, [que] cada senador y diputado esté dispuesto a hacerse el examen de pelo y que sea administrado y dirigido por la Contraloría”.

El presidente chileno más derechista en más de tres décadas, José Antonio Kast, asumió el cargo el 11 de marzo de 2026. Foto: AFP

Por otro lado, enfatizó la importancia de que quienes ocupan estos cargos asuman medidas de transparencia y responsabilidad acordes con su función pública.

Con información de AFP*