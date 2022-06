Presunto ladrón quedó ensartado en reja de una casa; vecinos grabaron lo sucedido

Al parecer, el sujeto no pudo superar la reja de la vivienda y terminó atravesado por las puntas.

La delincuencia común es un hecho presente en varios países del mundo. Los “amigos de lo ajeno” suelen hacer todo tipo de maromas para lograr su cometido y hurtar objetos de valor, acudiendo a diversas modalidades.

Ingresar a las casas ajenas es una de las prácticas más populares entre los ladrones. Ya sea cuando están vacías o mientras los propietarios están dormidos, recurren al sigilo para irrumpir en las viviendas y llevarse todo lo que encuentran a su paso.

Sin embargo, en este caso, el plan no resultó según lo esperado para un presunto ladrón. Según reseñó el medio mexicano El Universal, vecinos del barrio de San José, en la ciudad de Campeche, registraron impactantes imágenes que muestran al sujeto ensartado en la parte superior de la reja de la casa que, supuestamente, pretendía robar.

Los hechos habrían ocurrido en la noche del domingo 26 de junio, cuando el presunto ladrón terminó atravesado por las varillas de la parte superior de la reja. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al sujeto gritando desesperadamente, al mismo tiempo que pierde sangre debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, los vecinos registraban la escena con sus teléfonos celulares.

Un presunto ladrón quedó ensartado en la parte superior de la reja de una vivienda en el barrio San José, en la ciudad mexicana de Campeche. - Foto: Captura de pantalla Twitter @el_sureste

El video difundido en Twitter ha recibido todo tipo de comentarios. Algunos internautas condenan el actuar del presunto ladrón, mientras que otros no se reservaron sus críticas hacia los vecinos que grabaron lo sucedido en lugar de ayudar al sujeto.

“La situación es tan vergonzosa como triste. Vergonzosa porque aun cuando ven semejante sufrir y perder la vida no lo ayudaron, eso es de vergüenza ajena; y triste porque una vida se perdió por no tener oportunidad de cambiar su rumbo”, escribió el usuario de Twitter @EltonGuillen1.

“Cuando la sociedad se vuelve desalmada, luego nos quejamos porque linchan a gente inocente. Si lo hubieran ayudado desde el primer momento en lugar de grabar su agonía... Recuerden que a todos nos van a juzgar tarde o temprano”, anotó @Pejestorio.

“Bueno, la reja funcionó justo para lo que fue colocada, totalmente merecido su final; y si tú crees que no, es porque no has sido víctima de un robo, “Doloroso que nadie tratara de ayudarle, pero sí lo grabaron. Poca madre de sociedad”, dicen otras de las repuestas al video difundido en la red social.

“Mi papá me va a pegar”: el ruego de un ladrón que fue grabado ‘infraganti’

En otros hechos, una particular escena protagonizó un joven de 17 años cuando fue descubierto en un intento frustrado de hurto. En video quedó capturado el momento en que el presunto delincuente trataba de huir de la casa a la que había entrado a robar, con un final inesperado por los ‘camarógrafos’.

Mientras escapaba, el menor de edad quedó colgado de la reja de la vivienda, una imagen que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

El hecho sucedió en Argentina, en una ciudad misionera de Posadas, según detallaron los medios de comunicación locales. La casa en la que ingresó el ladrón se ubica entre las calles Ucrania y Urquiza, del barrio 27 de Agosto.

El fragmento de video que se difundió en redes sociales, como Twitter, da muestra del curioso momento que vivieron uno de los vecinos de la vivienda y el menor de edad.

“Ahora, aguántate hasta que venga la Policía”, dijo el interlocutor del video, mientras graba al joven que se mantenía colgado de la reja. A lo que este, de manera insistente, le pide que lo deje ir.

No obstante, el vecino de la casa afectada, quien grabó la escena, se rehusó a dejarlo libre y le solicitó que se identificara. En el fondo del video se escucha cómo algunos perros le ladraban al ladrón.

"Mi papá me va a pegar" decía el ladrón que atraparon en Azara pic.twitter.com/7cyPtlDefT — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) June 6, 2022

Pero, sin duda, el detalle que llamó la atención de los usuarios en línea fue una de las frases que pronunció el joven ladrón mientras rogaba que lo ayudaran y le permitieran irse.

“Mi papá me va a pegar”, exclamó angustiado el menor de 17 años, que además empezó a llorar tras verse en serios problemas.

La imagen del presunto delincuente tampoco pasó por alto, puesto que no solo fue capturado in fraganti, sino que también, en su intento frustrado de hurto, quedó en una posición incómoda.