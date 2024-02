¿Qué se necesita para viajar a México desde Colombia, en 2024?

¿Se necesita visa para ir a México?

Lo primero que hay que aclarar es que los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ingresar al país manito; eso sí, el propósito del viaje no puede ser otro más que actividades turísticas, de tránsito, negocios u otras actividades no remuneradas, y la estadía no puede superar los 180 días.