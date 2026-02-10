¿Quién es Jacques Leveugle? El francés acusado de abusar de 89 niños en 9 países, incluido Colombia

Este martes, la Fiscalía de la República en Francia confirmó la captura y envió a la cárcel a Jacques Leveugle, un hombre de 79 años acusado de violar y agredir sexualmente a 89 menores entre 1967 y 2022 en varios países, incluido Colombia.

La investigación, a cargo de la Oficina Central para la Represión de la Violencia contra las Personas (OCRVP), presentó a Leveugle como un viajero experimentado que ofrecía servicios escolares en cada país que visitaba.

“Recorrió esos distintos países y, en cada uno de esos lugares donde se instala para brindar apoyo escolar, ser docente, va a conocer a jóvenes y va a mantener relaciones sexuales con esos jóvenes”, indicó el fiscal de Grenoble, Étienne Manteaux, en rueda de prensa.

Se cree que este era el aspecto de Jacques Leveugle cuando estuvo en Colombia. Foto: Captura X @BeedeGee

Las agresiones habrían ocurrido en Colombia, Alemania, Suiza, Marruecos, Níger, Argelia, Filipinas, Portugal e India, así como en el suroeste de Francia y en Nueva Caledonia, territorio francés en el océano Pacífico, detallaron las autoridades.

El caso se descubrió luego de que su sobrino encontró una memoria USB que tenía escritos de su tío en los que relataba “relaciones sexuales” con menores de 13 a 17 años; este le entregó el material a las autoridades, afirmó el fiscal.

El examen de la memoria USB relataba la “vida afectiva y sexual” de Jacques Leveugle en “15 tomos”, esto permitió establecer que al menos 89 menores habían sido agredidos sexualmente, apuntó.

Del total de víctimas, cuarenta pudieron ser identificados y presentaron una denuncia. No obstante, los investigadores consideran que el número real podría ser mayor, ya que algunas no aparecen en los relatos almacenados en la memoria USB.

Por tal motivo, la fiscalía hizo público el nombre del sospechoso, Jacques Leveugle, con el objetivo de que más víctimas se den a conocer, en el marco de un llamado a testigos.

“Pensábamos que internamente lograríamos identificar a todas las víctimas”, pero “nos dimos cuenta de que nos topábamos con un muro”, apuntó Manteaux, precisando que algunas de las 89 aparecen citadas por su nombre o por su apodo.

Jacques Leveugle fue arrestado en el departamento de Sena y Marne, cerca de París. Foto: AP

Las autoridades señalaron que Leveugle habría estado en Colombia entre 1996 y 2023. Esta información fue incluida en el llamado a testigos, donde aparece con bigote y gafas.

Aun cuando el caso está siendo público ahora, el hombre ya había sido detenido y encarcelado en 2024, acusado de violaciones y agresiones sexuales agravadas.

Durante la investigación, reconoció haber asfixiado con una almohada a su madre, enferma de cáncer en fase terminal, en la década de 1970, y posteriormente a su tía, de 92 años, en la década de 1990, confesó Leveugle.

Sobre su tía, el acusado indicó que la mató cuando tenía previsto ir al sur de Francia, porque la mujer “le suplicaba que no se marchase”.