Vehículos

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

La firma alemana produce en sus plantas locales uno de cada cuatro vehículos que se fabrican en el país teutón.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

14 de enero de 2026, 5:24 p. m.
BMW fabrica vehículos a combustión, híbridos y eléctricos en sus cuatro plantas de Alemania.
BMW fabrica vehículos a combustión, híbridos y eléctricos en sus cuatro plantas de Alemania. Foto: BMW

El mercado de vehículos a nivel global tuvo un 2025 bastante convulsionado, en gran parte, por las medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió imponer tasas que terminaron por impactar a los fabricantes europeos, japoneses y chinos, en gran medida.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte
Las principales novedades del Salón del Automóvil
BMW cuenta con cuatro plantas en Alemania. Foto: BMW / API

En medio de todo ese ajetreo que produjo el cierre y reubicación de plantas de producción, negociaciones de alto nivel entre los estados, inversión en Estados Unidos y movimientos inusuales en una industria que gozaba de estabilidad, algunas marcas acomodaron su operación y otras potenciaron sus proyectos, como el caso BMW, firma que logró un hito importante para sus plantas instaladas en suelo alemán.

Según indicó la compañía, BMW Group volvió a producir más de un millón de vehículos en sus plantas alemanas, lo que significa que uno de cada cuatro vehículos fabricados en ese país sale de alguna de las fabricas de la compañía.

Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), durante el mismo periodo se fabricaron un total de 4.15 millones de vehículos en Alemania, lo que le da a la marca un respaldo y protagonismo a nivel local y mundial.

Vehículos

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Vehículos

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Vehículos

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Educación

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

Vehículos

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

Vehículos

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Vehículos

Cuál es es el BMW que sale en ‘Stranger Things’ y por qué es considerado como un icono en el mundo automovilístico

Vehículos

BMW “con amnesia”: conductor fue sorprendido sin la placa de su auto en Bogotá

Vehículos

Del Rojo Ferrari al Azul Astoril de BMW: los colores que representan a las marcas más poderosas del mundo

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor
El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.
BMW logró producir más de un millón de vehículos en sus cuatro plantas de Alemania. Foto: BMW

“Nuestras plantas son una prueba impresionante de lo competitiva que es la industria alemana. Producir más de un millón de vehículos en 2025 es un fuerte testimonio de la capacidad innovadora de Alemania. Para lograrlo, estamos aprovechando sistemáticamente la innovación y la digitalización. De cara al futuro, los responsables políticos deben asegurar condiciones marco competitivas para Alemania como país industrial,” explicó Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Producción.

Según BMW, la industria automotriz alemana posee un conocimiento único, amplia experiencia y una cultura automovilística apasionada que pocos lugares en el mundo pueden igualar.

De hecho, las plantas de de la compañía en Dingolfing, Leipzig, Múnich y Regensburg son pilares fundamentales de la red internacional de producción de la compañía.

La base para esto es una dirección estratégica clara alineada con la BMW iFACTORY, la cual busca una producción automotriz eficiente, sostenible y digital, lo que le permite compartir una misma visión de fabricación para todas las ubicaciones en la red global de producción.

En todas las plantas alemanas de BMW se producen vehículos con motores de combustión interna, híbridos enchufables y trenes motrices totalmente eléctricos en la misma línea y gracias a esta estructura flexible, la producción de BMW Group puede responder ágilmente a fluctuaciones en la demanda y a cambios en las condiciones del mercado.

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo
BMW ha celebrado en su planta en Spartanburg (Carolina del Sur, Estados Unidos) el hito de alcanzar los 7 millones de vehículos producidos en su línea de ensamblaje.
En Alemania se produjeron, en 2025, 4,1 millones de vehículos. Foto: Tomada de X @BOHP

Los vehículos de las plantas alemanas están principalmente destinados al mercado europeo, en línea con el principio de valor agregado distribuido globalmente. En América y China, los volúmenes de producción también corresponden aproximadamente al número de vehículos vendidos en esas regiones.

Más de Vehículos

El nuevo BMW iX3 marca los lineamientos que seguirá la marca para la producción de futuros modelos.

BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

Los carros modelo 2012 son los que más se han traspasado este año, les siguen los 2013 y los 2015. Agosto ha sido el mes de 2022 con más ventas de usados.

El carro usado más vendido en Colombia en 2025: tamaño, precio y consumo jugaron a su favor

Las autoridades definieron el pico y placa durante los días de la Feria de Cali.

¿Cuándo es el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá? Esta es la fecha en la que habría que apostarle a otro medio de transporte

Revisión técnico-mecánica / Revisión de un carro / Revisión carro / Mecánico / Mecánico carro / Mécanico de carros

Precio de la revisión técnico-mecánica para motos y carros en 2026: hay que alistar el bolsillo

Es importante tener en cuenta las fechas de pago del impuesto de vehículo en las diferentes ciudades del país.

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 14 de enero: así están las principales vías de la capital

Conoce los requisitos para acceder a este beneficio.

Estudiantes de colegios públicos en Bogotá podrán acceder al transporte gratuito; estos son los requisitos

El incremento que entra en vigencia es de $350 pesos.

Desde este 14 de enero aplica el aumento de la tarifa de TransMilenio; esto es lo que debe pagar de pasaje

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Inteligencia artificial y vehículos, dos mundos lejanos que cada vez están más cerca: así han hecho ‘match’

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

Noticias Destacadas