BMW produjo más de un millón de vehículos en sus plantas de Alemania: ¿cuáles son los principales destinos de estos autos?

El mercado de vehículos a nivel global tuvo un 2025 bastante convulsionado, en gran parte, por las medidas arancelarias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decidió imponer tasas que terminaron por impactar a los fabricantes europeos, japoneses y chinos, en gran medida.

BMW cuenta con cuatro plantas en Alemania. Foto: BMW / API

En medio de todo ese ajetreo que produjo el cierre y reubicación de plantas de producción, negociaciones de alto nivel entre los estados, inversión en Estados Unidos y movimientos inusuales en una industria que gozaba de estabilidad, algunas marcas acomodaron su operación y otras potenciaron sus proyectos, como el caso BMW, firma que logró un hito importante para sus plantas instaladas en suelo alemán.

Según indicó la compañía, BMW Group volvió a producir más de un millón de vehículos en sus plantas alemanas, lo que significa que uno de cada cuatro vehículos fabricados en ese país sale de alguna de las fabricas de la compañía.

Según la Asociación Alemana de la Industria Automotriz (VDA), durante el mismo periodo se fabricaron un total de 4.15 millones de vehículos en Alemania, lo que le da a la marca un respaldo y protagonismo a nivel local y mundial.

BMW logró producir más de un millón de vehículos en sus cuatro plantas de Alemania. Foto: BMW

“Nuestras plantas son una prueba impresionante de lo competitiva que es la industria alemana. Producir más de un millón de vehículos en 2025 es un fuerte testimonio de la capacidad innovadora de Alemania. Para lograrlo, estamos aprovechando sistemáticamente la innovación y la digitalización. De cara al futuro, los responsables políticos deben asegurar condiciones marco competitivas para Alemania como país industrial,” explicó Milan Nedeljković, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Producción.

Según BMW, la industria automotriz alemana posee un conocimiento único, amplia experiencia y una cultura automovilística apasionada que pocos lugares en el mundo pueden igualar.

De hecho, las plantas de de la compañía en Dingolfing, Leipzig, Múnich y Regensburg son pilares fundamentales de la red internacional de producción de la compañía.

La base para esto es una dirección estratégica clara alineada con la BMW iFACTORY, la cual busca una producción automotriz eficiente, sostenible y digital, lo que le permite compartir una misma visión de fabricación para todas las ubicaciones en la red global de producción.

En todas las plantas alemanas de BMW se producen vehículos con motores de combustión interna, híbridos enchufables y trenes motrices totalmente eléctricos en la misma línea y gracias a esta estructura flexible, la producción de BMW Group puede responder ágilmente a fluctuaciones en la demanda y a cambios en las condiciones del mercado.

En Alemania se produjeron, en 2025, 4,1 millones de vehículos. Foto: Tomada de X @BOHP

Los vehículos de las plantas alemanas están principalmente destinados al mercado europeo, en línea con el principio de valor agregado distribuido globalmente. En América y China, los volúmenes de producción también corresponden aproximadamente al número de vehículos vendidos en esas regiones.