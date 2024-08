Régimen de Maduro sigue su guerra con X y le impone inesperada condición para desbloquearla en Venezuela

“Hoy son las redes y tienen al frente al drogadicto de Elon Musk, que uno no sabe cuándo está sobrio. Todas las corporaciones están contra Venezuela. Volveremos a la edad de piedra si toca. Si no tenemos que usar WhatsApp o TikTok, pues no lo usaremos, pero aquí no van a tumbar al gobierno usando las redes sociales”, sentenció.