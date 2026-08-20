Reporte oficial de las víctimas tras el fuerte terremoto en Perú: causó daños en viviendas y centros médicos

Un fuerte sismo de magnitud 6,7 sacudió este jueves, 20 de agosto, varias regiones del sur de Perú y causó lesiones leves a tres personas. El movimiento se registró a la 1 de la tarde, hora local, y tuvo como epicentro un distrito de la provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, ubicado a unos 791 kilómetros al sureste de la capital, Lima.

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De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el evento telúrico tuvo una profundidad de 99 kilómetros. Por su parte, el Instituto Geofísico de Perú estimó que el temblor alcanzó una magnitud de 7,2 y una profundidad de 108 kilómetros. Horas más tarde, a las 4:30 p. m. (hora local), se registró una réplica de magnitud 4,2.

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Afectaciones en infraestructura y reporte del Ministerio de Defensa

Frente a la atención de la emergencia, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, declaró ante el Congreso que las oficinas de gestión de riesgos de desastres continúan realizando la evaluación de daños en la zona. El funcionario detalló que los datos preliminares reportan afectaciones en 22 viviendas, seis colegios y 12 centros médicos.

Grupos de socorro y emergencia fueron trasladados hacia las localidades andinas de Puquio y Coracora. En esta última población, habitada por cerca de 10.000 personas y ubicada a corta distancia del epicentro, medios de comunicación registraron el desprendimiento de rocas y tierra desde las partes altas de los cerros colindantes.

Respuesta de la comunidad y alcance del temblor

Sobre la reacción ciudadana en la zona más cercana al evento, el alcalde de Coracora, Yony Odón Reyes, comentó que “la población ha respondido, ha salido, se ha puesto a buen recaudo y esperamos que no haya daños que perjudiquen a la población”.

El temblor fue percibido con fuerza en los departamentos de Cusco, Arequipa, Ica y Apurímac, así como en la capital, Lima, donde se sintió con intensidad leve. Este hecho ocurre en un periodo donde potentes terremotos superiores a 7 grados afectaron recientemente a países vecinos como Venezuela y Colombia.

*Realizado con información de AFP.