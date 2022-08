Republicanos aseguran que Donald Trump es un perseguido político por allanamiento a su palacio de Mar-a-Lago

El expresidente Donald Trump publicó un comunicado en su red social Truth que generó un revuelo en los Estados Unidos, luego del allanamiento por parte del FBI a su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, indicó Trump.

El expresidente está siendo investigado judicialmente en Estados Unidos por cuenta de los vergonzosos y peligrosos hechos que sucedieron cuando dejó el poder. Como se recordará, Trump nunca aceptó la derrota contra Joe Biden. Y se ha venido probando que fue él quien movilizó a miles de personas a Washington para poner la ciudad en jaque en la recordada toma al Capitolio Nacional.

Sin embargo, horas después de la operación, varios congresistas del Partido Republicano, colectividad de la que forma parte el magnate, criticaron ferozmente las acciones del FBI.

Por ejemplo, el senador Marco Rubio la calificó como una persecución política. Asimismo, el representante Kevin McCarthy amenazó con investigar al Departamento de Justicia si el partido logra el control el siguiente año.

Por su parte, Trump se declaró inocente en cada uno de estos casos y se considera blanco de una cacería de brujas. “Esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, añadió.

Asimismo, en las redes sociales, algunos simpatizantes de Trump abogaban este martes por un “divorcio”, en este país con divisiones tan profundas que pueden parecer irreconciliables. “Este es el tipo de cosas que suceden en países en guerra civil”, tuiteó Marjorie Taylor Greene, una congresista de Georgia conocida por sus exabruptos, que pidió el desmantelamiento del FBI. “¡La persecución política DEBE PARAR!”.

Por otra parte, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, indicó en NBC que “nadie está por encima de la ley”, “ni siquiera un expresidente de Estados Unidos”.

Donald Trump tiraba notas escritas a mano al inodoro

Recientemente, han salido a la luz fotografías de supuestas cartas escritas a mano y documentos que el mismo expresidente de Estados Unidos Donald Trump habría roto e intentado tirar por el inodoro.

De hecho, meses atrás ya se había hablado sobre cómo Donald Trump, aparentemente, incumplía leyes de mantenimiento de registros presidenciales cuando estuvo al frente de la Casa Blanca. En su momento, los señalamientos abordaban prácticas como romper documentos, borradores y memorandos después de haberlos leído.

Según reseñó la cadena CNN, esta hipótesis se reforzaba cada vez que se llamaba a los técnicos para arreglar los retretes atascados en la Casa Blanca. No obstante, Donald Trump ha rechazado las acusaciones. Incluso, un portavoz aseveró al sitio web de noticias estadounidense Axios que la información sobre las supuestas prácticas del exmandatario eran inventadas.

Las imágenes fueron reveladas el lunes 8 de agosto por la prensa norteamericana. Aunque no es claro lo que dicen dichos documentos, parecen estar escritos a mano con un marcador negro. Además, según dicen, es la letra de Trump. De acuerdo con Maggie Haberman, reportera de The New York Times, una de las fotografías corresponde a un baño de la Casa Blanca, mientras que la otra se habría capturado en el marco de un viaje al extranjero.

Vale mencionar que la Ley de Registros Presidenciales en Estados Unidos, promulgada en 1978, estipula que todos los memorandos, cartas, correos electrónicos y demás documentos relacionados con las funciones del presidente en función se conserven y entreguen a la Administración Nacional de Archivos y Registros. Esta agencia independiente se encarga de proteger y archivar los documentos gubernamentales e históricos para garantizar su acceso al público.

A causa del supuesto incumplimiento de Donald Trump en las leyes de mantenimiento de registros presidenciales, el expresidente ya había protagonizado choques con la Administración Nacional de Archivos y Registros durante principios de 2022.

*Con información de la AFP.