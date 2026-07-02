El candidato izquierdista derrotado en las presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, informó este miércoles, 1 de julio, que presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionando la victoria de Keiko Fujimori.

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Sánchez alega un presunto fraude en los votos de peruanos en el exterior, por lo que presentó una “medida cautelar” ante la CIDH, informó su partido, Juntos por el Perú, en una declaración enviada a la prensa.

La petición fue anunciada dos días después de que la autoridad electoral de Perú finalizara el escrutinio, según el cual, Fujimori resultó electa con 50,13 % de los votos en la segunda vuelta del 7 de junio, frente a un 49,86 % de Sánchez.

Un funcionario electoral peruano muestra una papeleta a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez durante el recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, el 7 de junio de 2026. Foto: AFP

Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la diferencia es de menos de 50.000 votos.

El Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral de Perú, rechazó previamente un pedido de Sánchez para anular los votos en el exterior por considerar sus alegatos infundados .

El izquierdista asegura que si se descartan los votos en el exterior, que favorecieron masivamente a Fujimori, él sería el ganador de las elecciones.

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Afirma que hubo un “cambio de reglas en pleno proceso electoral, impidiendo que en la segunda vuelta se digitalicen las actas de las votaciones en el extranjero” en los consulados peruanos, según el comunicado enviado este miércoles.

Esa situación “impide conocer con certeza los resultados de las elecciones realizadas fuera del Perú”, agrega.

Roberto Sánchez exigió reconteo y hasta anular los resultados de algunas mesas. Foto: AP

Sánchez ya había anticipado que no reconocería una eventual victoria de Fujimori y que recurriría a la CIDH por sentirse “afectado en sus derechos políticos”.

Está previsto que el Jurado Nacional de Elecciones, máximo tribunal electoral del país, proclame oficialmente a Fujimori como presidenta electa este viernes.

La mandataria electa, de 51 años, recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el poder el 28 del mismo mes.

Sustituirá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú. Foto: AP Photo/Martin Mejia

El triunfo de Fujimori se suma al de los líderes de derecha que han vencido en las urnas en los últimos tiempos en Latinoamérica, algunos con el respaldo explícito del presidente estadounidense Donald Trump.

*Con información de AFP.