Salió el ranking de mejores destinos gastronómicos del mundo para 2023, ¿está Colombia en el listado?

Trip Advisor es una plataforma digital que se ha convertido en la brújula de muchos viajeros a la hora de encontrar la mejor opción para cualquier tipo de actividad fuera de casa. La plataforma recopila la información de hoteles, lugares turísticos, restaurantes y cientos de actividades que son calificadas por los mismos usuarios a través de la aplicación o la página oficial en internet.

El portal también realiza un ranking anual llamado “Traveller’s Choice, Best of the Best” que cada 12 meses realiza una lista con “lo mejor de lo mejor” en todas las categorías más relevantes a la hora de escoger en los lugares más populares y ciudades más destacadas del mundo, las mejores opciones.

De esta manera, la plataforma realizó una nueva versión del ranking llamada “los mejores destinos gastronómicos en el mundo” un listado para las personas que quieren conocer más a detalle cuál es el sabor internacional más apetecido por los viajeros en materia de gastronomía y comidas de todo tipo en diferentes latitudes.

De esta manera, los usuarios de una de las plataformas más apetecidas para los viajeros calificaron los siguientes destinos turísticos como los mejores en materia gastronómica para visitar en el 2023:

1. Roma, Italia

En el primer lugar del listado, y como uno de los destinos mejor calificados en materia gastronómica, está Roma, una ciudad perfecta para conocer en un día según la plataforma y maravillosa al aire libre, donde se pueden apreciar diferentes mercados “sitios históricos alucinantes (...) Zambúllete en un plato de pasta fresca, algunos suculentos alcauciles fritos o un tierno guiso de rabo de buey para disfrutar de las mejores comidas de tu vida” dice la publicación.

Fusilli con pesto y queso a la parrilla

2. Creta, Grecia

En el segundo lugar se encuentra “la joya griega” que está catalogado como el lugar de nacimiento de Zeus, el dios de la mitología griega, donde se caracteriza el “dakos”, una especie de Bruschetta con pan, tomate, queso, aceite de oliva y orégano y los famosos “gyros”, un plato que tiene como base la carne asada o cerdo que venden incluso en puestos de comida callejeros.

El Gyro de cerdo se sirve en un pan pita, acompañado por verduras, papas fritas y salsas - Foto: http://www.cocinasemana.com/recetas/receta/gyro-cerdo/21820

3. Hanói, Vietnam

La comida vietnamita es famosa por sus deliciosos platos y su exquisita variedad, que contiene diversas salsas de pescado, vegetales, hierbas y especias, como también la famosa sopa de fideos Bun Bo Hue o los rollos primavera.

Barcos en el río Thu Bon en Hoi An. Centro de Vietnam. Asia - Foto: Getty Images

4. Florencia, Italia

El lugar es un sueño, como dice la plataforma de viajes, donde encontrarán “obras de Miguel Ángel, que está sepultado dentro de las paredes pintadas al fresco de la Basilica di Santa Croce”, pero también se puede encontrar en este destino gastronómico una amplia variedad de comidas de tipo toscano, es muy famoso el pan y el aceite de oliva, el farro con salsa de liebre, la bistecca alla Fiorentina, una carne con un sabor exquisito y el estofado de ternera.

El estofado de ternera es una de las especialidades en Florencia, Italia

5. París, Francia

La ciudad del amor no se podría quedar atrás en el ranking, con una variedad de comidas muy amplia, desde el desayuno hasta la cena, con especialidades como carnes estofadas, caracoles, toda variedad de Sándwich de jamón y diferentes quesos o el famoso Cassoulet, compuesto de alubias blancas, muslos de pato y carne de cerdo.

En medio de la oferta turística y de los múltiples lugares por conocer, expertos descubrieron lo que han dado en llamar el Síndrome de París, que es una alteración psicológica extraña, transitoria y repentina que afecta a muchos turistas que visitan la Ciudad Luz. - Foto: Getty Images

6. Barcelona, España

Cebollinos cocinados a la parrilla envueltos en papel de periódico, las “bombas” como una de las tapas más apetecidas, e incluso albóndigas de puré de papa con salsa picante son algunos de los alimentos que se pueden encontrar en Barcelona, aparte del plan turístico y la bella ciudad donde encuentra la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaudí o visitar el Parque Güell, entre otros.

Las tapas son típicas en España. En Barcelona hacen parte de los platos típicos de la ciudad - Foto: Tomada de sxc.hu

7. Lisboa, Portugal

El bacalao es definitivamente uno de los platos más apetecidos en Portugal, al igual que sardinas y otros pescados y mariscos frescos, caldo verde y otras sopas también son elogiados por los viajeros en Lisboa que disfrutan lugares como el museo marítimo o la Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves.

El pescado seco es aquel pescado, normalmente bacalao, sin salar que se seca al sol y al aire sobre rejillas de madera de secado especiales. - Foto: Getty Images/iStockphoto

8. Nápoles, Italia

A dos horas del sur de Roma, Nápoles es catalogada una joya gastronómica en Italia, sobre todo por la pasta, el casatiello (una torta salada que se come en semana santa) y la famosa pizza que ancestralmente es catalogada como la mejor en el mundo por su exquisita salsa.

La salsa de la Pizza Napolitana es famosa en todo el mundo, un plato típico italiano

9. Nueva Orleans, Louisiana

Entre los platos típicos de esta ciudad en Estados Unidos, se encuentra el cangrejo de río, el fettuccine de cangrejo, gambas criollas e incluso los frijoles con arroz.

La ciudad criolla tiene una especie de onda sobrenatural, que se puede experimentar en el Museo del Vudú o haciendo un tour guiado de fantasmas o vampiros a través de tabernas.

El cangrejo de río es muy famoso en Nueva Orleans, una de las banderas gastronómicas del país - Foto: Getty Images/iStockphoto

10. Jamaica.

Jamaica no solo asombra a los viajeros por sus paradisíacas playas, también su fuerte tradición artesanal donde se pueden apreciar platos con pescado, una amplia diversidad de frutas. También es muy usado el curry, los dumplings y el bacalao, como otros pasteles y panes de diferentes categorías.

Arroz con curry es también una especialidad en Jamaica, junto con la comida de mar - Foto: Getty Images/iStockphoto

En los lugares que siguen en el listado se pueden apreciar ciudades como Ciudad de México, Bangkok, Buenos Aires Argentina, Cuba, San Sebastián en España, Nueva York y Vancouver.