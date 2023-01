Se acaba “la presidencia de Narnia”; con burlas celebró el chavismo el fin de la era de Juan Guaidó

La fracturada oposición de Venezuela puso el punto final al “gobierno interino” de Juan Guaidó, lo que fue celebrado como una “victoria total” por el chavismo.

Seis días después de haber votado a favor de eliminar el “interinato”, la oposición eligió vía videoconferencia una nueva directiva para el simbólico Parlamento electo en 2015, cuya continuidad defiende con el apoyo de Estados Unidos, pese a que su mandato terminó en 2021, cuando el chavismo recuperó el control del poder legislativo.

Dinorah Figuera, quien vive en España, fue electa en lugar de Guaidó a la cabeza de ese foro. “Recibimos una Asamblea Nacional con diatriba y conflicto”, dijo Figuera, médico de 61 años, al tomar juramento en Zoom “por la unidad, por la democracia y por la libertad”.

Poco después, en la sede del Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional en funciones, controlada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ratificaba como su presidente a Jorge Rodríguez.

“¡Esta es la hora de la victoria total!”, festejó Rodríguez, que calificó en tono de burla como “presidencia de Narnia” la controversial figura que encabezó Guaidó desde 2019, cuando se autojuramentó “presidente encargado” con reconocimiento de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, tras desconocer un año antes la reelección del presidente Nicolás Maduro y denunciarla como “un fraude”.

La jornada marcó el adiós del “interinato” de Guaidó luego de que el pasado 30 de diciembre tres de los principales partidos opositores impulsaran su eliminación, al alegar que “dejó de ser útil” en la búsqueda de un cambio político, tras cuatro años de intentos fallidos por sacar a Maduro del poder.

El presidente interino de Venezuela reaccionó a la decisión de la Asamblea Nacional, no obstante, gran parte de su discurso no se escuchó porque transmitió en un Live sin audio. - Foto: Instagram/ @Jguaidó

“Debía cerrarse este ciclo”, justificó el partido de Figuera, Primero Justicia, en Twitter. “Lo más indicado”, agrega, “era cerrar este capítulo y abrir uno nuevo”. Los miembros del congreso de 2015 sostienen que este sigue vigente, al considerar fraudulentas las elecciones legislativas de 2020, boicoteadas por el grueso de la oposición y ganadas por el chavismo.

“Es la fuerza de la realidad la que se impone” frente a “fantasías”, festejó Rodríguez, líder de la delegación de Maduro, en las negociaciones retomadas con la oposición a finales del año pasado en México.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela - Foto: Prensa Asamblea Nacional de Venezuela

El adiós de Guaidó

Juan Guaidó se despidió este jueves del cargo de “presidente interino” de Venezuela, reprochando la eliminación de esta figura y la falta de unión de la oposición, después de que la mayoría de los diputados de la oposición de la Asamblea Nacional de 2015 decidiera acabar con su liderazgo.

“Nuestra lucha no es por un cargo”, dijo Guaidó, quien pidió que no se elimine esta figura del gobierno interino para no perder los logros que se habrían alcanzado estos años haciendo oposición al presidente Nicolás Maduro.

Juan Guaidó dice que su proyecto político no fracasó. “No me siento solo, me siento abrazado por las víctimas en Venezuela”. - Foto: getty images

Guaidó considera que sus compañeros de oposición “han golpeado lateralmente” a la Constitución al abolir la figura del presidente interino. “No se puede dejar un vacío de poder”, recalcó, instando a la nueva directiva a asumir “las competencias del Ejecutivo” para evitar “lo que ha hecho la dictadura”.

En referencia a su cese como “presidente interino” por la gran mayoría de los diputados opositores de la Asamblea Nacional de 2015, Guaidó lamentó que “es difícil hablar de unidad” tras aquella votación y ahora “la tarea es doble”, pues no solo se debe asumir la Constitución, sino también recuperar la cohesión.

Mi compromiso en todos los espacios seguirá siendo unir a los venezolanos, volver a la Constitución y lograr elecciones libres y justas.



Mi compromiso en todos los espacios seguirá siendo unir a los venezolanos, volver a la Constitución y lograr elecciones libres y justas.

Creo en la democracia y en la ley, por eso instalamos la #SesiónAN, esperamos que vuelva la cordura a la AN y la política. #ResistimosXVzla

“Es difícil hablar de unidad en medio de esta divida votación. Por tanto, se presenta la tarea inmediata, no solo de la junta directiva, sino de toda la alternativa democrática en Venezuela. Hay que trascender los intereses partidistas, los trascendentes particulares para unificar a todo un país”, señaló.

Guaidó también agradeció a los “compañeros de lucha” venezolanos y a la comunidad internacional por el apoyo brindado estos últimos cuatros años. “No nos dejen solos”, pidió.