Se conocieron las razones por las que terminó la relación entre Ana María Serrano y Allan Gil

En diálogo con SEMANA , Céspedes enfatizó en que la causa del rompimiento de la pareja se dio por el futuro profesional que tendría Gil en Alemania, al expresar que “ellos terminaron como en junio, yo entendía que se estaba cerrando el ciclo. Él se iba para Alemania a estudiar la carrera, entonces no tenía mucho sentido que siguieran su relación . Él comenzó a mandarle regalos, a escribirle que por favor regresaran, si se veían él le lloraba, pasaba algunas veces por la casa. Uno lo que piensa es que el pobre niño tenía el corazón roto”.

No obstante, el hombre continúo insistiéndole a la joven que regresaran durante varios veces, sin embargo, ante la negativa de la mujer, los mensajes comenzaron a ser más intimidantes y agresivos. Asimismo, la madre de Serrano enfatizó que, cuando Gil se enteró que Ana María estaba saliendo con otra persona, los mensajes se tornaron más agresivos, ya que, según él, la joven era de su propiedad .

Confirmación de la causa de muerte desestima suicidio

La familia responsabiliza al exnovio de la menor

Ximena Céspedes, la madre de la menor, es quien ha tomado el liderazgo para que este hecho no quede en la impunidad , por lo cual ha recibido el apoyo de familiares y allegados con el fin de que la justicia mexicana actúe con celeridad en este caso.

Céspedes, quien también se desempeña como presidenta del Comité de Comunicación Interna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reveló más detalles en exclusiva a SEMANA , en donde relató lo que sucedió el día del feminicidio: “ella estaba estudiando normalmente, nosotros le hablamos, no estábamos en casa con ella, siempre hablamos alrededor de las 6:00 de la tarde, le escribimos y no nos contestó, Después mandó un mensaje como extraño, el cual decía: ‘Me das tantito’. Ahí mismo llamé al vecino, él fue a la casa y ahí la encontró sin vida ”.

La madre precisó que el léxico del mensaje que recibió no era el que utilizaba su hija, por lo que sospechó que ella no fue quien escribió ese mensaje. De igual manera, la familia de la joven no tiene en la mira a más sospechosos que a Allan Gil, pues, según relató en SEMANA la madre, “ellos llevaban una relación de año y medio, ya desde junio habían terminado. Él le llamaba mucho, le mandaba muchos mensajes. La acosaba bastante, le rogaba que regresaran. Parece que a partir del domingo pasado comenzó ya a amenazarla”.