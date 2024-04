“Se fue con las amigas”, el desgarrador relato de una madre que fue olvidada por su hija en un aeropuerto

“ Mi hija me dejó olvidada en el aeropuerto, aquí en Utah . Se le olvidó que yo venía a visitarla, se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí” , dijo la mujer en un video que en cuestión de minutos se convirtió en viral.

“Me da tristeza porque yo no creí que eso me iba a pasar a mí, menos de ella”, expresó la mujer en medio del llanto que se apoderó de ella.

“Me da tristeza porque yo no creí que eso me iba a pasar a mí, menos de ella”, expresó la mujer en medio del llanto que se apoderó de ella. Foto: X @AlertaNoticiera | Foto: X @AlertaNoticiera

Entre sollozos, la madre dejó un mensaje: “A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte. Los hijos se olvidan bien fácil de las madres, que a mí no se me olvidaba ella, en ningún momento se me olvidó”.