Se pronostica una victoria de la derecha en España

| Foto: Europa Press via Getty Images

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijoo; la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección por el PP, Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeda | Foto: Europa Press via Getty Images

El miedo a Vox

| Foto: NurPhoto via AFP

Presidente del partido VOX, Santiago Abascal | Foto: NurPhoto via AFP

Como esperaba Sánchez, el PP y su líder no salieron indemnes de estas negociaciones, con el rechazo de Vox a hablar de “violencia de género” o su negación del cambio climático. Unas posiciones extremas que no son las del PP, pero que le han permitido a Sánchez hacer campaña llamando a no votar por los conservadores porque eso significaría llevar a Vox al gobierno y causar retrocesos sociales.