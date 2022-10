Secretario de la OEA, Luis Almagro, investigado por sostener presunta relación con funcionaria

Almagro no se ha pronunciado sobre la investigación en su contra.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, está en el ojo del huracán, tras abrirse una investigación por presuntamente sostener una relación más allá de lo laboral con una funcionaria. De comprobarse, el hecho supondría un incumplimiento al Código Ético del ente.

Según pudo constatar AP, la noticia “salpicó” a la entidad la misma semana en la que se adelanta su Asamblea General de la capital peruana. La supuesta relación se vincula con una mujer mexicana, de unos 20 años menor que Almagro, y no se trataría de un hecho reciente.

Por el momento, quien encabeza este organismo, ha rechazado pronunciarse, bien sea para desmentir o confirmar las denuncias que, hasta ahora, solo circulaban en el interior de la institución. Entre empleados actuales, retirados y diplomáticos tres de ellos aseguraron haberlos visto besándose durante una de las asambleas, concretamente en Medellín, Colombia, hace tres años.

Para 2020, otros señalaron haberlos visto tomarse de la mano en su oficina; incluso, un exfuncionario estadounidense se atrevió a asegurar que ese vínculo fue el que llevó a Almagro a separarse de su segunda esposa, justo en el periodo en el que buscaba su reelección.

Esa agencia de noticias recoge que parte del código normativo de la OEA incluye abstenerse de sostener vínculos personales con otros miembros, de forma que “interfiera con el desempeño de sus funciones o coloque en desventaja a otras personas en el lugar de trabajo”.

Uno de los apartados del Código de Ética dice que se debe considerar el “lugar de trabajo como un entorno altamente profesional en el que cada funcionario tiene oportunidad de alcanzar su pleno potencial”.

También recalca que se es consciente de la “responsabilidad individual de mantener este entorno mediante el decoro profesional. Este principio se aplica a todas las interacciones en la oficina, incluyendo las de carácter romántico”.

Las indagaciones se tornan “de castaño a oscuro” cuando al intentar establecer comunicación con la mujer por correo electrónico, AP se encontró con que su perfil de LinkedIn había tenido cambios que ya no la mostraban como “asesora de la organización”.

Sin dar mayores explicaciones, la oficina de prensa de la entidad indicó que ella estaba bajo licencia sin “goce de sueldo” desde hace casi cuatro meses.

Protestan contra la OEA en Perú

Bajo la consigna “¡la OEA es atea, te quiere sin Dios y sin familia!”, miles de activistas protestaron contra la “agenda progresista” que adelantó esta semana la Asamblea General en Perú. Los manifestantes se congregaron por más de dos horas hacia el Centro de Convenciones de Lima y expresaron su rechazo al aborto y “la ideología de género”.

“No OEA, aquí no decides” y “OEA basta de interferir” fueron parte de las frases que se escuchaban. El pastor evangélico, Abdiel Caico, le dijo a AFP que el ente internacional era “una organización que no cree en Dios, no teme a Dios”.

Otros detallaron sus razones para participar en la movilización. “Estamos aquí defendiendo la familia, defendiendo la vida por el alma de América. No podemos sexualizar la vida, las comunidades y naciones”, afirmó la congresista de República Dominicana Soraya Suárez.

De otro lado, la argentina, Mirtha Cocinero, dijo que estaba allí para “hacer conocer nuestra voz a la OEA, queremos que vean que toda Latinoamérica defiende la vida. Hay una ideología de género que están tratando de imponer”.

Este año la Organización de Estados Americanos aprovechó el levantamiento de restricciones, impuestas por la pandemia, para llevar a cabo el encuentro de forma presencial. Los anteriores dos formatos fueron virtuales.

*Con información de AFP*