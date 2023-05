Seis personas murieron en Nicaragua a causa del ataque de un enjambre de abejas africanizadas

Un accidente de tránsito ya deja seis fallecidos al norte de Nicaragua. Pero no se trata del impacto el que ha terminado con la vida de las personas, sino que el vehículo cayó justo en una zanja en el que había un enjambre de “abejas asesinas” o “abejas africanizadas”, según recoge el medio TN8.

El accidente se dio en medio de la vía San Sebastián de Yalí en el departamento de Jinotega, al norte del país, donde un bus que tenía como destino La Rica, un poblado cercano, tuvo una falla mecánica que hizo que el conductor perdiera el control del vehículo y terminó saliéndose de la vía hacia una zanja.

Las imágenes del accidente han sido difundidas en las redes sociales y se logra ver que el vehículo era un autobús tipo escolar. - Foto: AP

Pues bien, desde el momento del impacto las abejas picaron a los pasajeros. Se estima que más de 25 personas sufrieron picaduras, según el medio local, y los más graves fueron llevados a un salas de urgencias, mientras que quienes tenían afecciones más leves fueron llevados a un centro médico en Yalí.

En el lugar murieron cuatro personas, pero ya en el hospital se reportaron otros dos decesos, entre los que se encuentran una menor de edad de 8 años, una joven de19, una mujer de 32, otra señora de 47 años, un hombre de 34 años y una adulta mayor de 84 años, reveló TN8.

Las imágenes del accidente han sido difundidas en las redes sociales y se logra ver que el vehículo era un autobús tipo escolar, pintado con amarillo y negro. Incluso, las fotografías de algunas de las víctimas también salieron a la luz, dejando entrever la gran cantidad de picaduras que tuvieron en su cuerpo.

“Si te pican más de una docena de veces, la acumulación de veneno puede provocar una reacción tóxica y hacerte sentir bastante enfermo. Los signos y síntomas incluyen los siguientes: náuseas, vómitos o diarrea, dolor de cabeza, sensación de estar dando vueltas (vértigo), convulsiones, fiebre, mareos o desmayos”, explicó el portal de la Clínica de Mayo sobre este tipo de picaduras, agregando que las abejas africanizadas tienden a atacar en grupo, a diferencia de las tradicionales.

Niña de 11 años ‘escapó’ con su supuesto novio de 35

Un hecho insólito en El Salvador involucró a una menor de 11 años, quien decidió fugarse con su supuesto novio de 35 años de edad. Este hecho tiene indignados a los salvadoreños y desesperada a la madre de la menor, quien aún no sabe nada sobre el paradero de su pequeña.

Rosa María y Gustavo. A pesar del pedido de Rosa María, su mamá pide ayuda a las autoridades para que rescaten su hija de las manos de aquel hombre. - Foto: Twitter: @MaxGlaSV

Antes de emprender la huida hacia un lugar desconocido, la pequeña Rosa María dejó una nota en donde le aseguró a su mamá que en ningún momento fue obligada a abandonar su hogar y que bajo su voluntad decidió irse con el hombre.

La versión no deja para nada tranquila a la madre de Rosa ni tampoco a las autoridades. El hombre responsable de llevarse a la menor fue identificado como Gustavo Adolfo, oriundo de Nicaragua, lugar que la pequeña señaló en la nota como país de destino.

“Mamá, le dejo este papel para que no se asuste cuando ya no esté, pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo, así que me fui con él para su país, Nicaragua”, expresa Rosa María en la carta escrita a mano.

Además, por medio de la carta, aprovechó para pedirle a su mamá que la deje “ser feliz” al lado del hombre mayor, ya que no quiere tener ningún inconveniente.

“Me fui porque lo quiero y no porque él me obligó, sino por amor; por favor, déjeme ser feliz con él sin tener ningún problema”, exige la niña.

A pesar del pedido de Rosa María, su mamá pide ayuda a las autoridades para que rescaten a su hija de las manos de aquel hombre, cuyas intenciones seguramente no son nada buenas. Se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos avances respecto a las investigaciones de búsqueda.