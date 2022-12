Sin precedentes, Xi Jinping cede ante las protestas y otras seis noticias internacionales de la semana

Hojas blancas en las calles chinas. No hay letras en el papel, no hay símbolos, no hay palabras; pero hay un mensaje y las personas saben lo que significa. “Representa todo lo que queremos decir, pero no podemos”, dijo Johnny, un manifestante de 26 años en Pekín para la agencia de noticias Reuters. El pueblo chino se ha puesto de pie ante las medidas autoritarias de Xi Jinping. El líder político se enfrenta a un hecho sin precedentes.

La gota que derramó la copa fue la muerte de diez personas en el incendio de un edificio de apartamentos en Urumqi, la capital de la región autónoma de Xinjiang. Las medidas de confinamiento establecidas por Xi Jinping contra el covid-19 dificultaron la llegada de los bomberos al lugar. A este hecho se le suman otros fallecidos en lo que va corrido del año. En septiembre, cuando un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la región de Chengdú, se prohibió a los habitantes que abandonaran sus casas, dejando a su paso la pérdida de 65 vidas.

Ahora, el Gobierno chino, para evitar la propagación de las ideas de protesta, ha hecho una lista de palabras censuradas en internet. Pero las hojas blancas siguen viéndose desde Beijing hasta Shanghái.

Frase

“No, pero ¿de dónde viene realmente, de dónde viene su gente?”

Lady Susan Hussey, una de las ayudantes más cercanas de la reina consorte Camilla; quien recientemente renunció - Foto: getty images

Dijo Lady Susan Hussey, una de las ayudantes más cercanas de la reina consorte Camilla, quien renunció este miércoles a su cargo en el Palacio de Buckingham tras ser acusada de racista por una mujer que fue invitada a un evento oficial.

Cifra

1,8 segundos fue el tiempo que el meteoro brilló en cielo suramericano.

Meteoro captado por observatorio brasileño - Foto: Carlos Fernando Jung

Una cámara instalada por Carlos Fernando Jung, director científico del observatorio espacial brasileño Haller y Jung, captó el cuerpo celeste.

Foto

¡Volcán en erupción!

Erupción volcánica en Hawai - Foto: ap

Cerca de Hilo, Hawái, los automóviles pasan frente al volcán Mauna Loa, en erupción, esta semana que termina. Mauna Loa es uno de los volcanes activos más grandes del mundo, que cubre un área superior a los 5.000 kilómetros cuadrados.

Terrorismo

ISIS, el principio del fin

Bandera del grupo yihadista Estado Islámico (Isis) - Foto: ap

El grupo yihadista Estado Islámico (Isis) confirmó que quien hasta ahora ejercía como su líder, Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraish, murió en acción al luchar “contra los enemigos de Dios”. La noticia la dio a conocer un portavoz del organismo terrorista en Telegram. En lo que va corrido del año, Isis ha perdido a su líder terrorista dos veces. La primera fue al comienzo del año con la caída de su alto mando, dada en un operativo de las Fuerzas Militares norteamericanas en el norte sirio. Sin embargo, la preocupación sigue vigente: “El Estado Islámico sigue representando una grave amenaza para Estados Unidos y sus socios en la región”, declaró hace unos meses el portavoz del Mando Central de Estados Unidos, Joe Buccino.

Vaticano

El papa navideño

El papa Francisco estará en la Plaza España - Foto: getty images

Los creyentes se regocijan tras la noticia de la presencia del papa Francisco en la Plaza España el próximo 8 de diciembre. La tradición comenzó en 1953 con Pío XII, pero se vio interrumpida por la pandemia durante dos años. Ahora, el Vaticano da la buena nueva; la comunidad católica podrá reunirse junto con el sumo pontífice frente a la estatua de la Inmaculada Concepción en la plaza Mignanelli, cerca de la Plaza de España. Además, el sábado 24 de diciembre el papa presidirá la Santa Misa por la Solemnidad de la Natividad del Señor en el Altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro a las 7:30 de la noche, hora de Roma.

México

Crisis humanitaria

Desalojo de campamento de migrantes cerca al Río Bravo - Foto: getty images

Más de 400 migrantes fueron desalojados este domingo del campamento que instalaron al borde del río Bravo, en Ciudad Juárez, México, fronteriza con Estados Unidos. Según reportaron las autoridades, se presentaron forcejeos que dejaron algunos heridos.

Este operativo se realizó dos semanas después de que un juez federal estadounidense anulara el Título 42, una medida que permitía la expulsión inmediata de migrantes indocumentados. “Llegaron con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, que a la fuerza teníamos que irnos y más adelante partieron las carpas, les partieron las carpas a unos compañeros”, dijo Michael, uno de los migrantes suramericanos.