“Solo fueron unos segundos”: responde padre que obligó a su pequeño de 7 años a conducir en plena autopista

Las últimas horas han centrado la atención e indignación en un padre argentino, quien quedó captado en video, mientras presionaba a su hijo de siete años para que tomara el volante y mantuviera el control del vehículo. El caso de imprudencia se registró en la autopista bonaerense Ezeiza-Cañuelas y dio paso a una ola de rechazo en redes sociales.

Medios locales informaron que, entre las primeras medidas adoptadas contra el sujeto, está el retiro de su permiso para conducir y del aval adicional que tenía conocido como licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). “No hagas fuerza para acá. Dale boludo, llévalo derecho” se les escucha decir al padre, mientras el menor intenta seguir sus indicaciones.

🚨 UN NENE AL VOLANTE, UNA BOMBA DE TIEMPO

- Un padre le cedió la conducción del auto a su hijo de siete años

- No conforme con la locura, lo comenzó a filmar

- Todos en riesgo: Desde el nene hasta cualquier auto que pase cerca

📍 Vicente Casares - Cañuelas. pic.twitter.com/tG4WrNaRFq — Vía Szeta (@mauroszeta) January 10, 2023

Poco después de difundirse el video que generó controversia, el individuo rompió el silencio para contar su versión de lo que las imágenes dejaron como evidencia. “Lo vi al nene que se estaba durmiendo, le dije que me haga compañía y me dijo que estaba aburrido. Le dije que maneje un rato, nada más. Fueron dos kilómetros que le soltaba el volante unos segundos”, dijo el individuo, según recogió el medio Todo Noticias.

Denuncia extorsión de su cuñada

En su relato acusó a una familiar de haber difundido la escena y buscar supuestamente dinero a costa del video. “Mi cuñada se lo sacó del celular a su suegra y ahora me extorsiona con eso. Buscan arruinarme la vida”, afirmó. En diálogo con Telecafé reconoció que su conducto no había sido la indicada: “Asumo mi responsabilidad. Me hago cargo, sé que está mal”.

Según el padre del menor, el niño solo estuvo al volante por unos segundos. - Foto: Twitter @mauroszeta (izquierda), @InfoSegVial (derecha)

“Al conocer el caso no dudamos ni un segundo en suspender a este conductor que expuso a su hijo de esta manera. Esperemos que pueda reflexionar sobre las consecuencias que pudo haber provocado con sus acciones”, sentenció por su parte el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez.

Al padre argentino se le retiró la licencia para conducir. - Foto: Twitter @pmcarignano

“Todo lo que vemos en las imágenes está mal, por eso no dudamos ni un segundo en suspender a este conductor que expuso a su hijo de esta manera. Gracias al trabajo en conjunto con @TransportePBA este hombre hoy está inhibido para conducir”, añadió Martínez.

El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’onofrio, también condenó la conducta del argentino y enfatizó en que dejar al niño conducir no es un hecho gracioso, sino que representa un alto peligro, señaló Todo Noticias. En redes sociales varios internautas pidieron que cese la irresponsabilidad al volante y que se impongan medidas ejemplares.

🗨️ @donofriojorge, ministro de Transporte de @BAProvincia: “Es una irresponsabilidad y es necesario que tome real dimensión de sus actos al volante. No podemos permitir estas acciones y por eso todos los días trabajamos en lograr un cambio de paradigma de la conciencia vial”. — Seguridad Vial (@InfoSegVial) January 11, 2023

Menor, sin cinturón de seguridad

En las imágenes se observa cómo el menor no lleva el cinturón de seguridad e, incluso, tiene que sentarse en la punta de la silla porque su estatura no le permite alcanzar la parte inferior del vehículo. En un momento de la grabación el niño le responde “ya, dale”, luego de que el adulto ejerciera presión sobre la manera en que debía estar al volante.

Los cuestionamientos centraron el debate en redes sociales, dado el peligro al que no solo estuvo expuesto el niño, y los demás ocupantes del vehículo, sino además otros conductores que transitaban por la misma autopista.

El menor, de siete años, tampoco llevaba puesto el cinturón de seguridad (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Autor: Christopher Hopefitch

Las autoridades, que también hicieron eco de la grabación, recordaron que la manera más segura y obligatoria para llevar en un vehículo a los menores de 10 años es mediante el Sistema de Retención Infantil (SRI), conocido simplemente como ‘sillita’. Lo anterior; sumado a que, según el tamaño y peso del niño, este debe estar en la parte trasera y así se reduciría entre un 50 y 70 % el riesgo de morir en caso de un accidente.

De acuerdo con medios locales, aparte de que la licencia para conducir le quedó suspendida, deberá hacer un nuevo curso y someterse a un diagnóstico “psicofísico” para determinar si está capacitado o no para manejar.