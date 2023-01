Emocionante video: niño pudo escuchar por primera vez y así reaccionó

En las últimas horas se hizo viral el video de un niño venezolano que tenía un problema de pérdida de audición. Su nombre es Klener Villaroel, un menor que en la actualidad está viviendo en el municipio de Seboruco, en el estado venezolano de Táchira.

La historia la dio a conocer Luisnel Guerrero Paredes, el alcalde de ese municipio venezolano, a través de su cuenta de Instagram. Según contó, había recibido la noticia de que recibieron una donación por parte de una fundación.

En total, les enviaron tres aparatos auditivos que les permitirían ayudar a tres pacientes que presentaran una pérdida auditiva en el municipio.

“El día del examen solo 2 pudieron tener acceso al programa, porque Klener (el niño del video) tenía perdida total y no podía aplicar. Su mamá, Keyla llorando me decía que Klener no perdía la fe que algún día podría escuchar y se aferraron a Dios (SIC)”, contó el mandatario local.

Pero explicó que el pasado 6 de enero, cuando fueron a darles formalmente los aparatos a los dos niños, decidieron intentar cómo le iba a Klener.

En video quedó registrado el momento en el cual le ajustan el aparato al niño. En las imágenes se ve su gesto de nerviosismo mientras se lo ajustan a las orejas. Pero su cara cambia de repente y esboza una sonrisa enorme. “Ay, Dios mío”, dice una mujer en el video. El niño, mientras tanto, aplaude y se sorprende con el sonido de sus propias manos. “Hola, ¿cómo estás?”, le pregunta una persona que lo acompaña.

El niño luego se lleva la mano a la boca y muestra la impresión que le causa tener la capacidad de percibir los sonidos. Poco después, empieza a llorar, entre los abrazos y las felicitaciones de sus familiares y las personas que presenciaron el momento emotivo. Incluso le proponen dejarle escuchar música con audífonos.

“Por eso, siempre en mis reflexiones les digo, que nunca pierdan la fe, que Dios siempre obra para el bien de todos nosotros... Estoy feliz y agradecido con todos los que hicieron posible el sueño de mejorar la calidad de vida de 3 niños Seboruquenses”, indicó el alcalde Guerrero Paredes en la publicación del video.

“Que el Dios Todopoderoso nos ayude y bendiga para siempre seguir en la onda de ayudar y servirle al que lo necesita. Y les repito, visualicemos lo que todos unidos podemos lograr por los demás”, agregó el mandatario.

Los aparatos para la audición son cada vez más comunes para solventar los problemas que tienen algunos pacientes.

Los tipos de pérdida auditiva

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), hay cuatro tipos de pérdida auditiva, que varían según la gravedad y sus causas.

Los problemas auditivos generalmente se dan por daños en el nervio auditivo o en distintas partes del oído.

Por un lado, destaca la pérdida auditiva conductiva, que se refiere a una condición que se presenta cuando hay un bloqueo para que los sonidos pasen del oído externo al oído medio. “Este tipo de pérdida auditiva a menudo se puede tratar con medicamentos o cirugía”, explicaron los CDC a través de su sitio web en línea.

Luego está la pérdida auditiva neurosensorial, que se da siempre que hay dificultades con el funcionamiento adecuado del oído interno o el nervio auditivo. Mientras tanto, la pérdida auditiva mixa se da cuando se unen condiciones de la pérdida conductiva y la neurosensorial.

En ocasiones hay soluciones auditivas para niños que pueden mejorar enormemente su calidad de vida.

Por último, está el trastorno del espectro neuropatía auditiva. Se trata de un padecimiento que se presenta debido a que una vez el sonido entra al oído, no se procesa de una forma en que el cerebro pueda interpretarlo. Esto, señalaron, se da a raíz de que los pacientes reportan daños en el oído interno o en el nervio auditivo.